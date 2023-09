Homem se entrega à polícia e confessa ter matado em distrito de Itamaraju

O homem apontado como autor do assassinato JÂNIO PEREIRA LIMA, o popular “Junior Gordo”, ocorrido no distrito de Campo Alegre, durante o período noturno do domingo (24) de setembro, no interior de Itamaraju, se entregou à polícia e confessou o crime nesta segunda-feira (25).

De acordo com a polícia o autor do crime foi Sandro Souza Brito, que conhecia a vítima e num período anterior havia tido uma desavença.

Em depoimentos a equipe do delegado Gilvan de Meireles Prates, Sandro Souza Brito confessou que neste final de semana chegou a receber ameaças de ser ameaçado de Junior Gordo, onde decidiu agir em defesa de sua própria vida.

Com uma arma de fabricação artesanal aproximou de JÂNIO PEREIRA LIMA, o popular “Junior Gordo” e desferiu o disparo. Após o ato optou por fugir.

Mas de espontânea vontade decidiu se apresentar a delegacia, onde ficou detido e aguardará determinação da justiça.

Outras testemunhas prestaram depoimento e o delegado deverá remeter o inquérito ao judicial local.