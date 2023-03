Homem se revolta e destrói produtos em loja de MG após não conseguir trocar aparelho de som

Um homem de 44 anos se revoltou e causou uma confusão em uma loja do Magazine Luiza na cidade de Ponte Nova-MG. O caso aconteceu na manhã de ontem, 27. De acordo com informações da polícia, ele foi até o estabelecimento trocar um aparelho de som, mas foi informado que o prazo para efetuar a troca havia expirado. Foi então que ele se revoltou e começou a quebrar os produtos da loja, pegando a mercadoria da prateleira e jogando no chão. Ele destruiu cafeteiras, aspiradores de pó, celulares, monitores e televisores. Funcionários da loja tentaram acalmá-lo, mas não conseguiram. Segundo as autoridades, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil do município onde foi preso em flagrante pelo crime de dano qualificado. Aos policiais, ele informou que havia comprado o aparelho de som no dia 10 de fevereiro. O produto teria apresentado defeitos e ele retornou ao estabelecimento somente no dia 23. Ainda segundo a polícia, o homem foi orientado a encaminhar o aparelho para a assistência técnica. Lá, foi informado que o som não atendia às especificações requeridas. Ele foi levado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. Em contato com o site da Jovem Pan, o Magalu lamentou o ocorrido e informou que a empresa colabora com as autoridades na resolução do caso. Ninguém se feriu na confusão.

Homem “surta” e destrói produtos em loja de Minas Gerais. A Polícia Militar prendeu o homem após quebrar diversos produtos em uma unidade do Magazine Luiza, em Ponte Nova (MG). pic.twitter.com/LPAcIzxoFB — Wanderley Gomes de Oliveira (@wgolyver2100) February 28, 2023