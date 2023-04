Homem xinga Globo ao vivo, Rodrigo Bocardi se revolta e responde

Uma confusão no metrô de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (27/4), causou revolta em Rodrigo Bocardi. Isso porque um homem que estava no local xingou a TV Globo ao vivo e ainda partiu para cima do repórter Hermínio Bernardo, que noticiava a situação.

O Bom Dia São Paulo transmitia ao vivo o que acontecia na estação Santo Amaro, na Linha 5 do metrô da capital paulista. Bocardi pediu que a produção aumentasse o som da exibição para que fosse possível entender melhor o que estava acontecendo.

foto-Rodrigo-Bocardi

Rodrigo Bocardi sorri ao olhar para a câmera no estúdio do Bom Dia SP – Metrópoles

Rodrigo Bocardi sorri ao olhar para a câmera no estúdio do Bom Dia SP – MetrópolesGlobo/Reprodução

Rodrigo Bocardi sorri para a câmera enquanto Ananda Apple aparece no telão do Bom Dia SP – Metrópoles

Rodrigo Bocardi sorri para a câmera enquanto Ananda Apple aparece no telão do Bom Dia SP – MetrópolesGlobo/Reprodução

Rodrigo Bocardi

Reprodução/TV Foco

Rodrigo Bocardi – Bom Dia Sp

Rodrigo BocardiReprodução/TV Globo

Rodrigo Bocardi, apresentador do Bom Dia SP

Rodrigo Bocardi, apresentador do Bom Dia SPGlobo/Reprodução

De repente, um homem começou a falar alto e xingar a emissora. “Aqui, Globo do caralho, vai tomar no cu”, declarou diretamente para a câmera, antes de se dirigir ao repórter. Rodrigo se revoltou e respondeu na mesma hora: “Vai você também”.

Ele continuou, ressaltando que os jornalistas estavam apenas fazendo o próprio trabalho. “A gente não tem nada a ver com isso. Pode deixar [as imagens do ao vivo] lá. O cara está com raiva e vem descontar. A gente está mostrando o problema para todo mundo.

Algum tempo depois, Hermínio conseguiu explicar melhor o que havia acontecido no momento. “Um homem subiu aqui na rampa, discutindo com os seguranças. Ele veio na minha direção e deu um tapa no celular. Não encostou em mim. Ele estava completamente descontrolado. Até ameaçou bater, xingar os seguranças. Falou vários palavrões.”