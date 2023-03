Homens encontrados em trabalho análogo a escravidão em Salvador receberão indenização de R$20 mil

Os cinco trabalhadores encontrados em situação análoga a escravidão em uma fábrica de carvão no bairro de Boca da Mata, em Salvador, no início deste mês, receberão indenização de R$20 mil pelas condições totalmente insalubres e jornada exaustiva de trabalho.

De acordo com a TV Bahia, em audiência realizada nesta sexta-feira (10), no Ministério Público do Trabalho da Bahia, ficou estabelecido o pagamento das verbas rescisórias aos cinco homens resgatados.

Relembre o caso

No dia 2 de março, cinco trabalhadores foram encontrados em situação análoga a escravidão em uma fábrica de carvão no bairro de Boca da Mata, em Salvador. De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho, eles estavam sem registro de contrato, trabalhando em condições insalubres e com jornada exaustiva.

Os trabalhadores inalavam fuligem, sem qualquer fornecimento de equipamentos EPI, calçados ou vestimentas por parte da empresa. Na mesma fábrica foram apreendidos 430 sacos de carvão de origem ilegal, que, na ocasião foram doados a uma fundação sem fins lucrativos. O responsável pelo comércio foi preso.