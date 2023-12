Horas após ganhar R$ 1 milhão, Jullie Dutra atinge 200 mil seguidores

Primeira pessoa a acertar a “pergunta do milhão” e levar o prêmio máximo do quadro Quem Quer Ser Um Milionário, do Domingão com o Huck, a jornalista pernambucana Jullie Dutra, de 28 anos, ganhou milhares de seguidores nas redes sociais. Horas após a exibição do programa, ela já somava mais de 200 mil, em seu perfil no Instagram.

O apresentador Luciano Huck postou um story com o “antes e depois” da quantidade de seguidores da jornalista. Por volta do momento em que o programa foi ao ar, Jullie tinha pouco menos de 15 mil seguidores.

Ela é pernambucana, formada em jornalista e tem 28 anos Reprodução/Instagram

Órfã de pai e mãe, ela foi ao programa com Taís, que conheceu enquanto esteve no pensionato Reprodução/Instagram

Para vencer o programa, ela precisou responder qual a camisa usada por Pelé na Copa do Mundo de 1958, quando ele tinha 17 anos Reprodução/Instagram

Jullie Dutra ganhou o prêmio de R$ 1 milhão no Quem Quer Ser um Milionário, do Domingão com Huck Reprodução/Instagram

Saiba qual era a pergunta do milhão do Quem Quer Ser um Milionário Reprodução/Globo

Jullie Dutra, do Quem Quer Ser um Milionário Reprodução/Globo

Após a resposta certa ser confirmada, Luciano Huck comemorou bastante a conquista da participante Reprodução/Globo

Pergunta do milhão A pergunta final da atração envolveu Pelé, que morreu em dezembro do ano passado. Jullie precisou acertar qual a camisa que o Rei do Futebol utilizou na Copa do Mundo de 1958, na Suécia, quando ele ainda tinha 17 anos.

Nas opções, estavam as camisas 10, 11, 17 e 18. Ao apostar todas as fichas no número associado ao craque, as luzes ficaram verdes, e a jornalista partiu para o abraço. Além dela, e de sua família, o apresentador comemorou muito o prêmio.

Jullie e Luciano Huck se abraçaram bastante, e ela saiu correndo, gritando e comemorando muito o momento. A plateia também foi ao delírio com o feito. Confira o vídeo aqui.

Nova milionária Jullie Dutra entrou no Domingão com Huck com o sonho de ganhar R$ 1 milhão e, após uma pergunta sobre o Rei Pelé, a jornalista deixou o programa com uma maleta de dinheiro. Órfã de pai e mãe, a pernambucana foi a primeira a levar o prêmio máximo da atração.

A nova milionária do pedaço tem 28 anos e nasceu em Limoeiro, mas foi criada em João Alfredo. Ela tem uma filha, de 3 anos, chamada Maria Helena, diagnosticada dentro do espectro autista. Jullie chegou a cursar medicina em Havana, Cuba, mas se formou em jornalismo.

“Cursei um ano, mas não era minha praia. Voltei bem desacreditada em mim. Queria fazer jornalismo, e fui morar num pensionato e vendi charutos que trouxe, para pagar os estudos”, explicou, em entrevista à Globo.

Foi no pensionato que ela conheceu Taís, que a acompanhou no dominical. Mesmo com a formação em jornalismo, Jullie sonha ser diplomata.

Jullie Dutra tem pós-graduação em direitos humanos e escreveu o livro Caro Haiti, que conta a história do terremoto de 2010. Na publicação, ela descreveu como era o país, como ficou, além de momentos durante a tragédia.

A milionária criou uma agência de marketing digital, a Grupo Coros Comunicação, e fala, além de português, espanhol, francês e inglês.