Horóscopo de 1/5: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção.

Busca o esclarecimento, não te contentes com frases feitas que te agradem, mas continua reivindicando a verdade que tire a venda de ignorância e prejuízos que cobre teus olhos, limitando severamente tua liberdade de escolher e de participar ativamente do senso de fraternidade que conecta tudo e todos dentro de um único e colossal corpo cósmico.

Hoje é o dia em que Mercúrio beija a Terra rapidamente, para continuar sua órbita inexorável até anunciar, novamente no futuro, que se aproxima de nosso planeta através da ilusão de ótica que é a retrogradação.

As coisas não são o que parecem, a verdade está nas entrelinhas dos discursos oficiais e na sutileza dos gestos que as pessoas fazem, é por aí que se revela a verdade, sempre disponível a quem não se contenta com as aparências e continua buscando o esclarecimento.

ÁRIES: Muitas coisas podem ser feitas para sua alma se sentir mais segura, mas talvez a mais importante de todas seja a de acalmar sua alma antes de empreender qualquer tipo de ação, para acertar na tecla pertinente.

TOURO: Nem sempre há clareza suficiente para entender qual, dentre todas as opções de ação, seria a acertada. Nessa hora, o melhor a fazer é depositar um voto de confiança na vida e se entregar a ela com desapego aos resultados.

GÊMEOS: Pensar muito não significa conquistar esclarecimento, porque acontece frequentemente de sua alma embarcar em linhas de pensamento que levam a verdadeiros becos sem saída. Aprender a pensar é o melhor objetivo possível.

CÂNCER: As melhores orientações nem sempre provêm de pessoas reconhecidamente sábias, em muitos casos o que sua alma precisa ouvir provém da boca de pessoas anônimas, que dizem coisas aleatoriamente, mas que marcam.

LEÃO: Melhor fazer várias coisas ao mesmo tempo do que concentrar seu poder de fogo no que pareceria trazer resultados imediatos. Não se trata de obter resultados, mas de preservar a dinâmica de tudo funcionando o melhor possível.

VIRGEM: Quando a mente se abre e enxerga perspectivas e pontos de vista antes ignorados, não dá mais para voltar atrás, como se fosse possível deixar de saber o que se percebeu. O avanço do esclarecimento é implacável.

LIBRA: Algumas manobras se tornaram necessárias, mas cuide para que isso não tire sua espontaneidade, porque não daria sequer para imaginar o que seria uma vida sem espontaneidade, sempre presa a manobras e estratégias pré-concebidas.

ESCORPIÃO: Fazer ajustes nos relacionamentos há de ser um exercício cotidiano, porém, sempre com leveza suficiente para que não fique parecendo o pesado conceito de “discutir a relação”. Ajustes alegres e despreocupados.

SAGITÁRIO: Nem todas as potencialidades podem ser exploradas, porque cada assunto que você empreender toma tempo e recursos, e o dia continuará tendo as mesmas vinte e quatro horas de sempre. Adapte o necessário.

CAPRICÓRNIO: Em alguns casos, fazer o que se deseja não é o mesmo que suprir uma necessidade, porque os desejos, em geral, trazem resultados particulares, enquanto suprir as necessidades atende demandas de relacionamentos.

AQUÁRIO: Encontre um jeito de mudar alguma coisa nos ambientes nos quais você passa uma boa parte do seu tempo. A mudança de cenário propiciará dinamismo em sua alma também, um sopro de ânimo renovado atravessando seu ser.

PEIXES: Rejeitar e criticar é muito mais fácil do que propor algo diferente, esse é um erro muito comum que, na melhor das hipóteses serviria para ganhar tempo e apresentar ideias, mas na pior delas é para perder tempo.