Horóscopo de 16/5: veja previsões para esta terça

Data estelar: Júpiter ingressa em Touro em quadratura com Plutão

Todo ser humano tem, pelo menos, um talento que, se manifesto, vai provocar admiração, mas esse talento tem de ser manifesto, porque talentos que não se revelam são os que fazem as pessoas se sentirem artistas que o mundo não compreende.

Todo e qualquer ser humano tem esse “não-sei-o-quê”, um carisma que fala por si, inclusive nos casos em que essa irradiação provoque rejeição, funcionando como uma sedução negativa, algo que nos atrai, mas cuja natureza atrativa é querermos tomar distância.

Todo ser humano é alguém, não pela sua história, mas porque há algo aí, em potencial, que, se desenvolvido e manifesto, expressa uma Graça que acompanha, protege e cria condições para que se estabeleçam relacionamentos que produzam o bem-viver.

ÁRIES: Se a ideia, por si só, desse dinheiro, todos os seres humanos seriam ricos, mas não é assim que as coisas acontecem por aqui. As ideias precisam ser transformadas em elementos concretos que possam ser apreciados.

TOURO: É sempre mais fácil imaginar o fim do mundo do que o início de um novo e desconhecido mundo, porque a alma se apega ao passado com nostalgia de um tempo que, talvez, nunca aconteceu de verdade. Falta flexibilidade.

GÊMEOS: A ambição se sente atraída pela complexidade do cenário em que se encontra, enxerga possibilidades futuras, mas ao mesmo tempo a personalidade se acanha, teme que não conseguirá dar conta do recado. Dilemas.

CÂNCER: Apesar de o passado ser venerável, nada do que dava certo antes poderia ser aplicado à atualidade, dando os mesmos resultados. O cenário mudou completamente, é outro jogo o que está em andamento. É bom investigar.

LEÃO: Todos os acordos possíveis envolvem riscos enormes, mas são inevitáveis, porque de outro jeito só haveria perdedores nesse jogo existencial que se desenvolve no momento atual da história de nossa humanidade.

VIRGEM: É completamente possível conciliar a preservação de tudo funcionando bem e, ao mesmo tempo, se lançar a novas aventuras. Nada é simples, nada pode ser resolvido aplicando fórmulas genéricas, mas tudo é administrável.

LIBRA: Os passos que precisam ser dados agora são mais arriscados daqueles que sua alma aguentaria, mas considere o seguinte, não há alma, entre o céu e a terra, que agora não esteja sendo pressionada, de uma forma ou de outra.

ESCORPIÃO: A magia será realizada, de uma forma ou de outra, porque do bruto chumbo surgirá o ouro. O processo é complexo e demorado, não pode ser acelerado de jeito algum, porque só através de seu próprio ritmo é seguro.

SAGITÁRIO: Enquanto as questões estruturais não podem ser modificadas, você pode atuar nos detalhes, administrando cada pequena rotina e hábito para reconduzir tudo a um novo e diferente cenário. Isso seria muito eficiente.

CAPRICÓRNIO: É uma grande pretensão humana a de estar no domínio de tudo que acontece, porque a Vida será sempre maior do que nossos desejos e anseios. Há momentos, como agora, em que é melhor se entregar sem condições.

AQUÁRIO: As razões que movimentam seus passos são poderosas e insofismáveis, mas nem por isso podem ser comunicadas aberta e livremente, porque evocariam discórdias que não agregariam nada bom ao cenário.

PEIXES: As razões que validam a expectativa de tudo dar certo são tão poderosas quanto as que validam que tudo dê errado, por isso, não importa essa distinção neste momento, o que importa é haver um jogo em andamento, isso sim.