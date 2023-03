Hospital do Paranoá decreta bandeira vermelha e atende apenas casos graves

O Hospital da Região Leste (HRL), no Paranoá, decretou bandeira vermelha, nesta sexta-feira (10/3). A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que apenas casos graves serão atendidos na unidade, no momento. Demais paciente são orientados a buscar atendimento nas unidades de pronto-atendimento (UPAs) ou em outras regiões administrativas.

Ainda não há previsão para normalização do atendimento no HRL. No entanto, a pasta acrescentou que a classificação de bandeira vermelha “é dinâmica e pode mudar com a demanda de pacientes e a gravidade dos casos” ao longo do dia. “Isso é avaliado de hora em hora e pode mudar a qualquer momento”, completou a SES-DF.

A secretaria destacou, ainda, que o hospital é referência em cirurgias de coluna e a unidade que mais recebe pacientes com quadros do tipo; por isso, há necessidade de estabelecer prioridade para as operações.

Entenda as cores das bandeirasPreta: decretada em casos que afetam a unidade hospitalar e não permitam o funcionamento mínimo da unidade de saúde, o que pode oferecer risco aos pacientes ou trabalhadores, como em caso de incêndio, contaminação, falha na estrutura do prédio. A classificação nessa cor cabe exclusivamente ao secretário de Saúde.

Vermelha: quando existem poucos leitos restantes para internação no serviço de emergência ou quando, por exemplo, não há mais pontos de oxigênio disponíveis no pronto-socorro. Nesses casos, apenas pacientes com pulseira vermelha serão atendidos.

Laranja: prevê atendimento apenas para pacientes com pulseira da mesma cor ou vermelha. O significado da cor é potencial risco de agravo do quadro, com necessidade de atendimento médico e assistência de enfermagem contínua.

Amarela: preserva a capacidade de atendimento para pacientes com pulseira da mesma cor — que permite atendimento no pronto-socorro por ordem de chegada —, bem como laranja e vermelha.

Verde: significa que há capacidade plena de atendimento no hospital. Pacientes com pulseiras verdes e azuis podem ter as demandas absorvidas pelas UPAs e unidades Básicas de Saúde (UBSs). O público classificado com uma das duas cores não têm prioridade no atendimento.