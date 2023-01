Horóscopo de 20/1: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Sol ingressa em Aquário.

Eventualmente encontrarás alguém que te olhe com amor e desejo, e pensarás ter conquistado esse mistério que chamamos de amor, mas posso te garantir que só conhecerás o verdadeiro significado do amor quando permitas que o amor ame através de ti, irradiando suas infinitas conexões, estabelecendo vínculos entre o que aparentemente não teria nenhum, ou ainda, redimindo o que de outra maneira viveria em conflito.

O amor e a consciência são sinônimos, e quando tu advogas pela ampliação da consciência, sem o saber queres que amor tome conta de ti e do mundo, porque a consciência se amplia na mesma medida em que ames o que percebes, não porque o que detestas te produza ternura, mas porque compreenderás que tudo que existe responde a uma necessidade. Só assim conhecerás a paz de espírito com que nenhum amor pessoal poderia te brindar.

ÁRIES: A rede de contatos é essencial, e essa precisa ser mantida. Aceite convites, circule pelo meio social, reúna pessoas em sua casa, mande mensagens, enfim, faça o necessário para aproximar sua rede de contatos. Aí sim.

TOURO: Quando as vulnerabilidades ficam expostas, parece o fim do mundo, mas eis que por aqueles mistérios da vida, em vez de o mundo acabar sua presença acaba fortalecida. Agora é o momento de você se expor o máximo possível.

GÊMEOS: O horizonte se amplia e você tem em mãos um leque de opções mais variado, o que não facilita nem um pouco a tomada de decisões, mas talvez isso não seja necessário, já que neste momento a vida se manifesta com seus mistérios.

CÂNCER: Se você tiver uma suspeita, é melhor investigar antes de tirar conclusões precipitadas, porque rumores circulam por todos os lados, mas que onde haja fumaça também há fogo, não significa necessariamente consistência.

LEÃO: Valorize as pessoas com que você se relaciona, porque mesmo que elas produzam adversidades e conflitos, ainda assim são valiosas, porque servem de referência para sua alma tomar as decisões que precisa. Tudo é necessidade.

VIRGEM: São tantas potencialidades envolvidas nesta parte do caminho que a alma fica tonta com tanta variedade. Isso é bom, mas chegará o momento, logo mais, em que algumas decisões terão de ser tomadas, para o bem de todos.

LIBRA: Você já viu demais, já sentiu aos montes e pensou muito, a partir de agora vale mais o que você expressar do que seguir se impressionando com os acontecimentos. Não importa se bem ou mal, só importa você se expressar.

ESCORPIÃO: Este é um momento interessante para você finalizar o máximo de assuntos que pesem, porque não brindam mais com regozijo. Quanto antes você se livrar de cargas inúteis do passado, melhor você se sentirá.

SAGITÁRIO: Trate com carinho os perrengues, porque esses são a oportunidade de você desenvolver um pouco mais de astúcia e esperteza, não para passar a perna em ninguém, mas para aprender a driblar em vez de confrontar.

CAPRICÓRNIO: Este é o momento de tomar decisões firmes, para garantir sua segurança e seu conforto, porque sobre uma plataforma mais sólida, você se movimentará pela vida afora e dentro com mais destreza e desenvoltura.

AQUÁRIO: Agora é quando a alma se abre passagem por entre as dificuldades que, até pouco tempo atrás, eram insuperáveis. Você poderá fazer isso na mesma medida em que tiver um objetivo claro e concreto para perseguir. É assim.

PEIXES: É tempo de fazer sacrifícios, tempo de sair da zona de conforto, que nem deveria se chamar assim, porque na verdade é um poço de inércia que não brinda com conforto, só com imobilidade. Faça o sacrifício de sair dela.