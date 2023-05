Horóscopo de 9/5: veja previsões para esta terça

Data estelar: Sol e Urano em conjunção.

Nunca desmereças o valor de uma rotina ordenada, plena de hábitos saudáveis, porque nessa ordem repetitiva se desenvolve a força da realização, e apesar de essa força parecer burocrática e chata em comparação aos surtos criativos que conectam tua alma a correntes de vida em busca de manifestação, será sempre por meio dessa aparente chatice que encontrarás o progresso que, de outra maneira, continuaria dependente da sorte, essa menina caprichosa e elusiva.

Através de consolidação de uma rotina condizente com o que buscas realizar, tua presença se consolidará entre o céu e a terra e nunca mais precisarás da sorte para melhorar teu caminho, porque tu serás tua própria sorte, a alma que comanda a próprio destino, que toma decisões e persiste, dia a dia, na realização.

ÁRIES: Organize o que estiver ao seu alcance, evite se exceder pretendendo solucionar tudo de uma vez só, porque o cenário continuará sendo complexo por bastante tempo pela frente, é preciso ser realista. Espírito prático.

TOURO: Suas iniciativas hão de ser organizadas, sem nenhum tipo de precipitação, mas respondendo aos planos que você andou arquitetando mentalmente nos últimos tempos. Iniciativas hão de ser tomadas, mas com precisão.

GÊMEOS: Ainda que não seja possível colocar seus planos em prática de imediato, mesmo assim isso não há de ser motivo para você desistir. Ao contrário, aproveite a contenção do momento para observar e avaliar melhor o cenário.

CÂNCER: Quando as pessoas se reúnem e se entendem, esse é o melhor dos cenários, muito raro de acontecer, por isso mesmo há de ser aproveitado enquanto durar. Coloque seus interesses sobre a mesa e que tudo seja bom para todos.

LEÃO: Aos objetivos ansiados você não chegará por inércia, mas porque tiver planejado minuciosamente o caminho, sendo flexível para se adaptar a todas as vicissitudes que vão se apresentando sobre a marcha. Assim são as coisas.

VIRGEM: É sábio enxergar as coisas de outro ponto de vista, para ampliar o entendimento sobre a realidade e construir relacionamentos mais compreensivos e amorosos com os semelhantes e diferentes. Ampliar o entendimento.

LIBRA: Quando as coisas saem do controle, o melhor a fazer é ter um tanto de indiferença por isso, porque se a sua alma se descontrolar junto, aí é que as coisas ficam problemáticas. Cabeça no lugar e humor lá no alto.

ESCORPIÃO: Enquanto houver senso de amizade e companheirismo, tudo continuará andando bem. O pior que pode acontecer num relacionamento é se perder o bom humor, porque só esse minimiza as arestas e maximiza o regozijo.

SAGITÁRIO: As potencialidades que se apresentam são tentadoras, e seria interessante você continuar amadurecendo os planos e aproveitar a onda. Têm bobagens misturadas também, mas o importante é se concentrar no tesouro.

CAPRICÓRNIO: O momento é propício a você dar o pontapé inicial em assuntos que queira desenvolver nos próximos tempos. De todo modo, não há de haver improvisos neste momento, mas planos elaborados para colocar em prática.

AQUÁRIO: Uma coisa leva à outra e se você começar a tentar amarrar todas as pontas soltas, e organizar tudo minuciosamente, é certeza que não sobrará tempo para mais nada. Faça apenas o que estiver ao seu alcance. Relaxe.

PEIXES: As melhores ideias são as que podem ser praticadas de imediato, porque essas você pode comprovar ou descartar, de acordo aos resultados. As ideias mais distantes podem ou não ser reais, podem ser fantasias ou pressentimentos.