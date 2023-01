Horóscopo de 21/1: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua Nova em Aquário.

Compreendemos o amor pelo sentimento que nos eleva acima da tediosa normalidade, nos brindando com a certeza de experimentarmos algo que nos outorga valor, algo que, mesmo cientes de que vai acabar em outro momento, ainda assim o vivemos como eterno, porque nessa dimensão verificamos que o que sentimos é realmente maior que nós.

É disso que trata o amor, experimentarmos o que é maior do que nós sem, no entanto, isso nos maltratar ou destruir, e pelo contrário, que da experiência saiamos enriquecidos, comprovadamente cientes de que a existência é mais do que sustentar obrigações e compromissos morais que vão ficando sem sentido ao longo do tempo.

Amor é o que conecta tudo com tudo, a própria natureza da consciência, e quando nossa percepção é amorosa é quando somos nossa melhor versão.

ÁRIES: Os relacionamentos sociais não acontecem por si sós, é preciso você circular com leveza e bom humor por entre o barulho que as pessoas fazem, brandindo seus projetos e convidando as pessoas a participarem. Isso sim.

TOURO: Agora, o que importa mesmo é o quanto você avançar na direção de suas pretensões, considerando com sinceridade tudo que está envolvido nisso, assim como também suas inseguranças e fragilidades, que ficarão expostas.

GÊMEOS: Quando o espírito de aventura se torna presente é impossível se conformar com viver se escondendo da vida, nesse momento a alma se precipita em busca de experiências vibrantes, que façam alguma diferença. Em frente.

CÂNCER: As tensões subjetivas que sua alma produz nesta parte do caminho não são necessariamente premonições que devam servir de alerta, porque muitas coisas que preocupam imaginariamente não virão a se realizar de jeito algum.

LEÃO: Talvez não seja tão fácil tomar as decisões que estão sobre a mesa, porém, não se preocupe com isso, tome seu tempo, reflita e, principalmente, considere o bem ou o mal que suas decisões vão colocar em marcha.

VIRGEM: Você não precisa se precipitar, há tempo suficiente para observar, refletir e tirar suas conclusões antes de tomar as decisões que o momento requer. Faça tudo em seu tempo, sem pressa, sem grandes preocupações.

LIBRA: Todo mundo fala e opina, e sua alma escuta. Agora o movimento é o inverso, você precisa abrir espaço para se expressar e o fazer de uma forma que as pessoas prestem atenção, porque podem se beneficiar com isso.

ESCORPIÃO: Pareceria que o mundo conspira contra o bem viver, porque fica produzindo perrengues o tempo inteiro. Porém, viver bem não há de ser um exercício que dependa de circunstâncias, mas de sua vontade firme e forte.

SAGITÁRIO: As coisas se complicam, mas não para castigar você, e sim para que obtenha a oportunidade de desenvolver seu intelecto, fazendo ligações entre os acontecimentos que, normalmente, passam despercebidas. É assim.

CAPRICÓRNIO: Para você se movimentar por aí com leveza e desenvoltura não é preciso mais do que adquirir confiança em suas capacidades, que não são poucas. O mundo continuará parecendo hostil, mas você levitará sobre ele.

AQUÁRIO: Enquanto houver sinceridade em você a respeito dos propósitos que estão sendo colocados em marcha, tenha certeza, não haverá obstáculo forte o suficiente para deter o movimento. Portanto, reflita sobre os propósitos.

PEIXES: A vida tem seus mistérios, porém, você não pode depender inteiramente dos seus ciclos caprichosos, mas fazer sua parte, porque no panorama mais amplo da consciência, você é uma parte ativa nesses mistérios.