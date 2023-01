Horóscopo de 22/1: veja previsões para este domingo

Data estelar: Vênus e Saturno em conjunção.

Até hoje não se consegue definir o que seja consciência, porque vivemos na época em que tudo precisa encontrar explicação nos procedimentos da matéria, isto é, seria necessário descobrir em que lugar do cérebro ou das vísceras a consciência estaria. Enquanto isso, a consciência é filha da relação existente entre as forças materiais e as invisíveis, não por isso menos materiais ou mais espirituais, mas que não podem ser acessadas pela percepção dos órgãos físicos dos sentidos.

A consciência não existiria se não houvesse uma relação a ser destacada, e quantas mais conexões sejamos capazes de estabelecer, mais amplo é nosso entendimento e mais conscientes somos, e o mais interessante do processo é que, também nos tornamos mais amorosos e sábios, porque não há amor nem sabedoria sem consciência.

ÁRIES: O futuro não é distante, sua mente o aproxima constantemente através de projeções imaginárias, e seu corpo precisa responder da melhor maneira possível a esse apelo, porque se ficar sem resposta, a decepção se avoluma.

TOURO: Transite pelo mundo afora e dentro com a maior desenvoltura possível, sem se importar se você provoca agrado ou desagrado, mas seguindo pela linha que aproxime o máximo possível do que você pretende conquistar.

GÊMEOS: É libertador aquele momento em que se abre o céu mental e você compreende com clareza a natureza do que acontece, mas no ato seguinte, cresce a responsabilidade de fazer algo concreto com essa percepção. A seguir…

CÂNCER: Sonhar é delicioso, realizar muito mais ainda, porque enquanto a alma sonha está sozinha com seu regozijo, mas quando realiza compartilha o regozijo com quem estiver à altura e compreender. Assim são as coisas.

LEÃO: O exercício da influência é algo que quando é construído de forma artificial acaba produzindo poucos resultados, mas que quando acontece espontaneamente, aí sim você pode manobrar com destreza pelos relacionamentos.

VIRGEM: O remédio é você agir com máxima autenticidade, mas para isso você teria de ter uma noção muito clara e sincera de quem você é, de verdade, e não sob a máscara de uma narrativa que desvia das coisas como elas são.

LIBRA: Nem sempre há de se viver sob o jugo das obrigações e responsabilidades, se pode dar um tempo a isso e, no entanto, tudo seguir funcionando direito. Celebrar a vida, isso é algo que devia fazer parte da rotina.

ESCORPIÃO: Sua vontade há de prevalecer, mas de um jeito que não atropele as vontades alheias, porque se isso acontecer, em vez de sua vontade prevalecer acontecerá de se perder tempo em conflitos inúteis e contraproducentes.

SAGITÁRIO: O intelecto se desenvolve diante das situações complicadas, porque se você existisse continuamente dentro de condições prazerosas e sossegadas, seu intelecto deixaria de ter a razão de ser que lhe é inerente.

CAPRICÓRNIO: Pouca coisa é imprescindível, e neste momento você devia se agarrar a isso, porque o excesso de situações e compromissos lhe tira um tempo precioso, que poderia, e deveria, ser investido em outras questões.

AQUÁRIO: A mão firme das decisões há de ser temperada com a ternura das boas intenções colocadas em prática, porque não se trata de ofender nada nem ninguém, mas de fazer com que o maior número possível de pessoas se beneficie.

PEIXES: Nada é simples, tudo dá trabalho, mas se você se esconder das complicações, nenhum avanço acontecerá. Parta do princípio de que, mesmo parecendo impossível, cada passo que você der demonstrará que tudo é praticável.