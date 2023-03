Horóscopo de 24/3: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua cresce em Touro.

Inúmeras pessoas representativas das ideias que tu abominas merecem teu desprezo, e te regozija a mera imagem de elas experimentarem a vergonha pública, serem canceladas, isto é, linchadas por uma voragem de comentários violentos nas redes sociais, os quais, muito provavelmente ninguém teria coragem de expressar presencialmente.

Entretanto, o prazer de ver alguém passar vergonha só pode ser legítimo em quem não tiver essa vulnerabilidade, ou seja, um sem-vergonha, porque se a vulnerabilidade da vergonha existir em quem, circunstancialmente, se regozija com a vergonha alheia, é inevitável que com o passar do tempo esse prazer de ver alguém se dando mal será substituído pela vergonha que se sente quando as coisas dão errado. É tentador converter-se em sem-vergonha, mas é mais sábio nos amar e respeitar mutuamente.

ÁRIES: É evidente que as coisas não podem continuar do mesmo jeito de sempre, mas ainda é muito difícil conciliar o que necessariamente precisa ser conservado com todas as novidades que devem ser implantadas o quanto antes.

TOURO: As conversas são fabulosas e provocam legítimo entusiasmo, mas, pense bem, quantas vezes você se envolveu nesse tipo de experiência, para, no episódio seguinte nada de fato acontecer? Procure não repetir a experiência.

GÊMEOS: Você não precisa garantir mais conhecimento através do estudo, o que você precisa é começar a colocar em prática tudo que aprendeu, e todas as revelações que andou tendo ao longo dos meses anteriores. Assim sim.

CÂNCER: Quando, como agora, o tempo é perigoso e promissor ao mesmo tempo, as experiências de vida tendem a ser tragicômicas, misturando eventos tão ridículos quanto sérios, e sua alma precisa navegar nessas águas.

LEÃO: Reserve um bom tempo para deixar as situações amadurecerem antes de se lançar na direção dessa ou daquela decisão, mesmo porque, neste momento, não é sua alma a que está no comando do que foi posto em andamento.

VIRGEM: Há coisas que devem necessariamente ser feitas em conjunto, em sinergia, porém, há outras que sua alma pode dar conta sem ajuda alguma. Procure ter consciência dessa distinção para não misturar os pratos sem necessidade.

LIBRA: Quando o trabalho é envolvente e você faz o que gosta, o tempo não parece passar, e tudo segue uma linha produtiva e prazerosa. Quando as tarefas pesam, é porque o dever não converge com o desejo. Simples assim.

ESCORPIÃO: Imaginar mundos e fundos, mas ao mesmo tempo não conseguir sair do lugar, esse é o cenário em que sua alma fica nervosa, perde a paciência e tende a se precipitar, o que não seria nada sábio neste momento.

SAGITÁRIO: As emoções intensas provocam palavras de profundo impacto em quem as ouve, e nem sempre essa é uma experiência positiva, para nenhuma das pessoas envolvidas. Aliviar as emoções intensas não precisa causar isso.

CAPRICÓRNIO: Neste momento sua alma há de tomar mais cautela do que a habitual em relação às pessoas que se aproximam, e o que elas pedem de você, porque como o momento histórico é tenso, muitas delas andam enlouquecendo.

AQUÁRIO: Todas as potencialidades que foram postas sobre a mesa precisam ser passadas pelo crivo do tempo, porque não haverá tanto disponível para fazer tudo, e é importante evitar que a alma se distraia com tudo que acontece.

PEIXES: Nem todas as vontades podem ou devem ser realizadas, porque na mente há um sem-fim de ideias e o dia continua tendo as mesmas vinte e quatro horas de sempre, nas quais tudo há de ter cabimento. Não há tempo para tudo.