Horóscopo de 24/4: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua Vazia das 9h16 até 15h59

Sempre haverá uma pessoa mal-humorada por perto argumentando que a culpa de seu mau humor deva ser alguma patacoada que tu tenhas cometido, e muito provavelmente isso tenha acontecido, mas é certo que a reação mal-humorada seja desmedida, porque enquanto a Lua está Vazia, e se continua teimando que dá para fazer o mesmo de sempre sem problema algum, os ânimos ficam distorcidos

Toma distância dessas pessoas, te despreocupa, não leva a sério suas reações nem muito menos reage diante disso, multiplicando o problema.

Nós, os humanos, precisamos de tempos de despreocupação para ser vividos com a mesma intensidade com que nos preocupamos e angustiamos, seja por razões próprias, ou pelas que as outras pessoas inventam ao nosso respeito, nos envolvendo no mau humor delas.

ÁRIES: A leveza pode e deve ser mantida, mas hoje vai custar um pouco mais de esforço que o habitual. Nada a se preocupar nesse sentido, mas tudo merecerá o sacrifício do costumeiro senso de urgência que é sua característica.

TOURO: As coisas que não foram consertadas em seu devido tempo não encontrarão agora o momento oportuno para serem solucionadas Dessa vez será melhor optar pela procrastinação do que se precipitar e enfiar os pés pelas mãos.

GÊMEOS: Será mais sábio deixar para depois as atitudes que você imagina seriam urgentes. Hoje nada pode ser considerado tão urgente que não mereça um pouco mais de reflexão antes de tomar qualquer atitude precipitada.

CÂNCER: Permita que emerjam do fundo da alma essas sensações estranhas que não se sabe de onde vêm nem tampouco qual seria a razão desse aparecimento. Permita que emerjam e também que passem e não voltem nunca mais.

LEÃO: O poder da maioria parece ter a razão, mas nem sempre esse é o mais fiel retrato da realidade nem muito menos a melhor orientação para solucionar algo em especial. Há de se ter cuidado com as escolhas, isso sim.

VIRGEM: Deixe para depois o que você poderia fazer de imediato, mas se não houver essa opção disponível, então, pelo menos, se desapegue dos resultados, porque é tudo muito imprevisível hoje. Melhor ter leveza e despreocupação.

LIBRA: Os sentimentos desencontrados não hão de ser levados tão a sério assim, pelo contrário, hoje é um desses dias em que o melhor a fazer é levar tudo na esportiva, fazendo com que os acontecimentos sejam dignos de risadas.

ESCORPIÃO: O excesso de argumentações não vai ajudar ao esclarecimento, pelo contrário. Chegou a hora de silenciar a troca de argumentos e deixar que as coisas tomem o rumo natural que lhes é inerente, intervindo o menos possível.

SAGITÁRIO: As pessoas se entendem e se desentendem com muita facilidade, sem parcimônia, porque muito provavelmente o que elas conversam não tenha real embasamento na realidade, sendo apenas opiniões defendidas como perícias.

CAPRICÓRNIO: O que costuma ser fácil pode se transformar num bicho de sete cabeças neste momento estranho e peculiar. O melhor a fazer é se despreocupar e não levar nada muito a sério, porque está tudo de pernas para o ar.

AQUÁRIO: Vale a pena você valorizar seu trabalho e fazer com que as pessoas busquem os serviços que você pode prestar a elas, mas também há momentos, como agora, em que não é necessário fazer muita ênfase nesse sentido.

PEIXES: De vez em quando não importa que o céu esteja de um azul cristalino nem tampouco que as aves cantem e os aromas brindem com regozijo, há