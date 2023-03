Horóscopo de 15/3: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Sol e Netuno em conjunção.

A inteligência artificial pode simular todo o conhecimento enciclopédico da academia das redes sociais e ser tão verossímil quanto os milhões de pessoas que são inconscientes ambulantes e assim, pelo poder da maioria declararmos ser a tecnologia um grande avanço da civilização, olhando sem saber o que fazer enquanto os artifícios do inconsciente se tornam dominantes nos relacionamentos sociais.

Essa é a contramão da história, porque se trata exatamente do contrário, de impedir que o inconsciente seja o mandatário de nossas existências e destinos, se trata de aniquilar o que é artificial em nós, porque é por aí que adoecemos e maltratamos a todos, se trata de sermos verdadeiros, conscientes ativistas de nossas paixões e determinações viscerais, as pessoas que realmente somos.

ÁRIES: Faça seu jogo, mas cuide para que ninguém saiba o que você pensa realmente, nem qual é sua verdadeira estratégia. Guarde as coisas mais importantes só para você, porque neste momento sua alma anda em terreno movediço.

TOURO: O poder da maioria nem sempre vai ao encontro do que você desejaria fazer acontecer, mas assim são as coisas, e se a voz do povo é a voz de Deus, talvez as contrariedades sejam um sinal divino que seria melhor atender.

GÊMEOS: Esperar elogios seria inútil, porque apesar de você se esforçar para fazer tudo dar certo, ainda assim as pessoas envolvidas se distraem com outras coisas e perdem de vista sua importância. Não importa, faça sua parte.

CÂNCER: A visão ampla dos fatos e das pessoas envolvidas é tudo que sua alma precisa para navegar por este momento, que é de águas turbulentas e perigosas. É desnecessário definir qualquer coisa que o valha, só navegar.

LEÃO: Tenha em mente que suas atitudes e palavras exercem potente influência nas pessoas, e que isso fica evidente nas reações delas, nem sempre agradáveis. Procure aceitar essas reações como a prova de sua influência.

VIRGEM: É preciso ter clareza a respeito da natureza das pessoas envolvidas nesta parte do seu caminho, considerando que algumas de largo sorriso são na verdade hipócritas que fazem de tudo para boicotar seus avanços.

LIBRA: São tantas pontas soltas que se apresentam ao mesmo tempo que dá a impressão de que tudo se descontrolará, porém, você verá que essa primeira impressão não vingará, e que você encontrará um jeito de fazer tudo dar certo.

ESCORPIÃO: Você pode seguir a voz da teimosia com que seus desejos falam, mas também você pode ouvir a voz da razão, que apresenta hipóteses alternativas que tornam o panorama um pouco mais leve e fácil de administrar.

SAGITÁRIO: Ao você defender seus princípios, defenderá também a natureza dos relacionamentos em que sua alma está envolvida. Cuide para não se confundir, não há salvação individual para ninguém, só há salvação coletiva.

CAPRICÓRNIO: Está em andamento a construção de um estilo de vida, e isso não depende de golpes de sorte ou de eventos ribombantes, mas de você criar uma rotina que atenda aos seus interesses e satisfaça seus desejos. É por aí.

AQUÁRIO: Sempre haverá alguém por aí cobiçando o que seja seu, porque o respeito mutuo é uma moeda rara nos relacionamentos humanos de hoje em dia. Porém, isso não significa que você deva ficar de guarda armada a todo momento.

PEIXES: Cada ato empreendido frutifica nas inevitáveis consequências, gostando você disso ou não. Tenha isso em mente, porque não há nada parecido com almoço grátis entre o céu e a terra, tudo tem um preço, nem sempre evidente.