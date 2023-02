Horóscopo de 8/2: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Vênus e Urano em sextil.

Pretender uma vida melhor, mais progresso, bem-estar e prosperidade, essas intenções são muito humanas, amplificadas nas grandes cidades, mas existentes em todos os ambientes por onde transitarem os humanos, porque nossa mente se projeta ao futuro e faz planos, e o continuará fazendo mesmo que por incompetência ou por problemas psicológicos evitemos conversar com o futuro, porque esse nos atemoriza.

Que ideia distorcida nos levaria a tentar evitar o que é próprio de nossa estrutura humana, isto é, conversar com o futuro e disso retirar força e empenho para converter as ideias em realidade concreta?

Tuas conversas com o futuro te fazem enxergar os potenciais aqui e agora, perto de ti estão as sementes daquilo que sonhas realizar, mas o futuro não se realiza por si só, precisa de ti e de tuas ações.

ÁRIES: Que as coisas não saiam de acordo ao desejado não significa que tudo tenha dado errado, porque a vida será sempre maior que seus planos e em alguns momentos ela impõe, de forma misteriosa, o que precisa acontecer.

TOURO: As opiniões nem sempre ajudam, mas quando ajudam, são impagáveis, não há dinheiro que compense o que uma boa orientação pode fazer por alguém. Contudo, é raro que as opiniões sejam assim tão eficiente, bem raro.

GÊMEOS: Quando as coisas estão indo bem é propício aproveitar ao máximo o momento, fazendo mais do que normalmente você faria, agindo de forma incansável até perceber que as circunstâncias deixam de ser favoráveis. Em frente.

CÂNCER: Quando comunicadas, as boas ideias passam pelo crivo fino das críticas, algumas muito procedentes e enriquecedoras, mas a maioria delas são opiniões sem fundamento, ditas porque as pessoas têm boca e a utilizam.

LEÃO: Mantendo a ordem e fazendo tudo dentro das metodologias consagradas, o caminho poderá até ser difícil e acidentado, mas você chegará a destino, com certeza. A ordem protege seus movimentos, se atenha a ela.

VIRGEM: A colaboração entre as pessoas é a força substituta da competição, que tanto mal faz aos relacionamentos. A colaboração implica em as pessoas se ajudarem mutuamente a crescer, em vez de se afundarem entre si.

LIBRA: Ainda que você tenha tudo ao seu favor, é bom observar os problemas e dificuldades que as pessoas andam suportando, porque essas são questões do mundo que circulam através dos relacionamentos, das quais ninguém se salva.

ESCORPIÃO: Você pode arder de desejo, mas para o satisfazer terá de manter a cabeça no lugar e se ater aos procedimentos ordenados que conduzem à realização. Se não houver esse respeito, o caminho se torna acidentado.

SAGITÁRIO: Está tudo no lugar devido e cada coisa encontra seu destino, porém, isso não será suficiente se você não se erguer e começar a tomar as iniciativas que façam bom uso de um cenário tão propício, que é raro acontecer.

CAPRICÓRNIO: A vida pode ser um mistério para nossa humanidade, mas há coisas que se pode saber e comprovar a respeito dela, como a de que a força do pensamento positivo é eficiente só se houver ação na mesma medida.

AQUÁRIO: O que tiver de acontecer, acontecerá, mas isso não significa que você deva se abandonar ao que der e vier, porque para as coisas acontecerem precisam de toda sua força intelectual, emocional e física também.

PEIXES: Céu e terra conspirarão a favor de seus planos quando você demonstrar que é capaz de tomar as iniciativas, se desapegando dos resultados, agindo em nome dos ideais que pretende realizar. Tudo em ordem.