Horóscopo de 25/4: veja previsões para esta terça

Data estelar: Sol e Saturno em sextil.

Corrige todo e qualquer erro de que tenhas consciência e que esteja ao teu alcance consertar, sem criar falsas argumentações para deixar para depois, porque assuntos que são pequenos correm o risco de se tornarem desproporcionais se deixados para último momento.

A procrastinação é tentadora, ela se mune de raciocínios inteligentes e te aviva a atenção, que busca todas as alternativas disponíveis (e sempre há várias), para diminuir a importância do que, de outra maneira, seria o assunto protagonista, o prioritário.

Evita esperar até o último momento, abdica dessa vez desse duvidoso prazer de sentir a pressão sobre tua alma e só depois te dedicar para o que, de outra maneira, poderia ser feito em paz, com serenidade, com a alma plena de regozijo.

ÁRIES: Siga pela linha da retidão sem se desviar sequer por um momento nem tampouco fazer nada diferente do acordado, a despeito de surgirem oportunidades para criar algo diferente. Agora não é hora de criatividade.

TOURO: Sua autonomia não será ferida se você seguir as orientações que as outras pessoas sugerem, porque muito provavelmente não haveria nada melhor a fazer, e defender sua autonomia, neste caso, seria apenas perda de tempo.

GÊMEOS: Evite comentar o que você pretende fazer antes de começar a colocar em prática suas intenções, porque assim você não diluirá o potencial do momento nem tampouco deixará o flanco aberto para críticas destrutivas.

CÂNCER: Enquanto as coisas ficam na teoria tudo parece possível e atraente, porém, só quando a alma se atreve a praticar seus verdadeiros e mais íntimos anseios é que se comprova a diferença entre um argumento e uma ideia.

LEÃO: Para sua alma não se perder em teorias inúteis, procure passar tudo à prática o mais rapidamente possível, pois, só assim você reconhecerá que alguns argumentos, por melhores que pareçam, são impraticáveis.

VIRGEM: Os benefícios que você prover às pessoas com que se relaciona são também os benefícios que você poderá desfrutar. É assim que a vida circula com força total através da dinâmica dos relacionamentos. Nada melhor.

LIBRA: Cobrar das pessoas o que elas prometem significa você aceitar que elas também cobrem você do mesmo jeito. Se isso for aceitável para você, então está tudo certo para todas as partes envolvidas. Se não for assim, complica.

ESCORPIÃO: Todo relacionamento precisa de renovação constante, porque quando entra no terreno da mesmice repetitiva, as pessoas podem até se sentir mais seguras com isso, mas pagam o preço de ver as emoções minguarem.

SAGITÁRIO: Eventualmente, sua alma também precisa de segurança e conforto, mesmo que esses objetivos não predominem nas suas escolhas cotidianas. Há tempo para tudo, há tempo para se encrencar e também para sossegar.

CAPRICÓRNIO: Sem fazer alarde, continue em frente com seus anseios, os fazendo valer apesar de todos os inconvenientes que parecem ser resultado de alguma conspiração cósmica. Não há conspiração, apenas o mistério da vida.

AQUÁRIO: Faça hoje somente o que estiver ao seu alcance imediato, evitando arrumar encrencas novas enquanto não tiver colocado sob seu domínio as atuais. Tranquilidade, sossego, paz de espírito, nada além disso.

PEIXES: Faça o que der para fazer e se tiver ainda fôlego para mais, siga em frente, porém, se no meio do caminho sentir uma ponta de cansaço ou desânimo, não hesite, tire seu time de campo e assuma a obrigação de descansar.