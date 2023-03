Horóscopo de 8/3: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua Cheia ingressa em Libra e começa a minguar.

A individualidade é um componente da realidade humana, porém, seu valor não pode ser medido individualmente, mas em relação ao quanto a individualidade contribui ao correto funcionamento do conjunto maior de experiências ao qual ela se integra e no qual encontra seu significado.

A individualidade, por si só, não é nada, o valor da individualidade se mede em relação aos parâmetros mais amplos que lhe outorgam presença e vida, mas pelo uso distorcido de nossa criatividade nós inventamos, e vivemos convencidos, do contrário, de que a realidade maior existe como resultado de nossa consciência individualizada. Assim, apequenamos tudo que tocamos e percebemos, obrigando a realidade a se ajustar a nossas prisões, em vez de, por transcender a nós mesmos, nos depararmos com a vida mais abundante que se encontra disponível

ÁRIES: A trama dos relacionamentos sociais mais significativos da sua atualidade consiste numa mistura muito estranha de adversários e pessoas que favorecem você. Isso custa um investimento muito elevado de energia e recursos.

TOURO: Quando não souber o que fazer, mas ao mesmo tempo seja necessário fazer algo, procure começar pelo básico, sem pretender resolver tudo de uma tacada só nem muito menos procurar a bala de prata que dê conta de tudo.

GÊMEOS: As tantas coisas que entusiasmam sua alma terão de convergir sinteticamente em algum caminho específico, mas é aí que mora o problema, especificar o caminho abre a perspectiva de ter de abrir mão de tantas outras coisas.

CÂNCER: O sabor da aventura que sua boca saboreia não é compatível com o meio ambiente pelo qual você transita atualmente, cheio de compromissos e deveres que ocupam quase todo o tempo. Não importa, tudo vai se acomodar.

LEÃO: Há enigmas que merecem o trabalho de investigação, enquanto há outros que nem mereceriam sua atenção. Esse é um trabalho para o discernimento, que é capaz de distinguir o importante do banal. Muito importante.

VIRGEM: Impossível seguir todas as orientações que as pessoas oferecem, porque umas acham isso e as outras afirmam que o contrário seria o melhor a fazer. Entre concordâncias e dissonâncias, no fim sua alma terá de decidir sozinha.

LIBRA: Há muita coisa para fazer e organizar, e seria sábio de sua parte não pretender dar conta de tudo rapidamente, porque o panorama atual é complexo demais para o simplificar. Aceite a complexidade, ela veio para ficar.

ESCORPIÃO: Buscar divertimento e regozijo é mais do que legítimo, é um direito de qualquer ser humano que respira entre o céu e a terra, dada a complexidade do mundo. Há, no entanto, divertimentos que só produzem encrenca.

SAGITÁRIO: Que as pessoas não façam exatamente o que você esperava delas não há de ser nenhuma surpresa para você, é mais do mesmo apenas. É importante aceitar que os humanos não são engrenagens, eles têm ideias próprias.

CAPRICÓRNIO: Impressiona a maneira com que a mente se preocupa e cria ideias que infundem ansiedade. Contudo, há também a opção de decretar a sumária desvalorização da ansiedade, desconfiando de que ela mente, e como mente.

AQUÁRIO: Se as ideias pudessem se transformar magicamente em recursos materiais, é certo que sua alma seria rica a esta altura da vida, porque sobram ideias geniais, e todo dia acontece alguma nova. Essa mágica não existe.

PEIXES: Nada precipitado poderia dar certo nesta parte do caminho, portanto, quanto mais sua alma se sentir inclinada a seguir em frente, mais você vai precisar se conter, pisar no freio e passar em revista as necessidades.