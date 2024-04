Hospital Municipal: atendimento de vítimas de acidente na BR 101 demonstra eficiência na saúde de Teixeira de Freitas

A equipe do Hospital Municipal implementou uma série de medidas para aprimorar o atendimento oferecido às vítimas do acidente que ocorreu na manhã desta quinta-feira (11), no trecho da BR 101 próximo ao Posto Malacarne. 24 pessoas foram levadas para a unidade, com 18 destas em situação estável e seis encaminhadas ao bloco cirúrgico

Foi criada uma enfermaria emergencial para o atendimento aos pacientes, projetada e equipada a fim de garantir o tratamento imediato e eficaz dos assistidos. Procedimentos cirúrgicos foram realizados naqueles que chegaram à unidade em situação crítica, tendo como objetivo central salvar vidas e minimizar complicações no quadro de cada uma das vítimas.

A disponibilidade de uma equipe médica altamente capacitada e recursos médicos de ponta contribuiu significativamente para a eficiência e qualidade do serviço prestado. Fátima Valéria foi uma das atendidas, e elogiou a atuação dos profissionais: “a gente que é do Rio está acostumado a ir a hospitais imensos, maiores que esse. Chegamos aqui e encontramos um pessoal com o atendimento maravilhoso, sempre com muito carinho. Não tenho o que reclamar”.

Enfermaria emergencial no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (Foto: Junior Origem)

Para Lúcia Leila de Almeida Coelho, que também foi encaminhada ao Hospital Municipal, “quem dera o Rio de Janeiro tivesse um hospital assim. Os profissionais são ótimos, assim como toda a equipe. Nota mil”. Vania Mathias de Jesus, por sua vez, disse que “aconteceu tudo muito rápido; foi uma fatalidade, mas graças a Deus fomos bem recebidos, os médicos se prepararam rapidinho, estão de parabéns”.

Vania Mathias de Jesus, uma das pacientea tendidas após o acidente (Fotos: Junior Origem)

Oito dos nove falecimentos ocorreram no local do acidente. O outro óbito foi de uma paciente que chegou em estado gravíssimo ao Hospital Municipal, recebendo atendimento médico imediato e sendo conduzida ao centro cirúrgico. A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas se solidariza com amigos e familiares neste momento de dor,fornecendo suporte e apoio integral, e permanece atuando de forma humanizada e multidisciplinar para garantir a recuperação dos pacientes atendidos com todos os recursos disponíveis.

