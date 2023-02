Ibama vai voltar a multar infratores à distância, diz presidente

O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, promete reforçar as ações de fiscalização e prevenção para conter o desmatamento na Amazônia, que bateu recorde de alertas para o mês de fevereiro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (24/2).

Segundo Agostinho, uma das medidas a curto prazo é a retomada das operações remotas, em que as multas e embargos são feitos à distância.

“Vamos voltar com as operações remotas. Como temos os alertas do Inpe [Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais] e os polígonos de desmatamento, vamos fazer os embargos à distância”, diz o presidente do instituto.

“É a mesma coisa que quando a pessoa passa em alta velocidade na estrada. O Ibama fazia isso e no governo passado deixou de fazer.”

Agostinho foi nomeado nesta sexta-feira no cargo. Ele garante que, no último mês, a “fiscalização voltou com força total”, mas frisa que ainda há um longo caminho a percorrer para que o Ibama volte a ter a estrutura anterior ao governo Jair Bolsonaro.

“O Ibama tem uma estrutura acanhada, 53% do que tinha de estrutura de gente. Chegou a ter 2 mil fiscais, hoje tem em torno de 300 disponíveis para campo. Mas a gente acredita muito que esses números (de desmatamento) vão começar a mudar”, diz Agostinho à coluna.

Ele menciona também medidas que já foram postas em prática, como o novo decreto de multas, editado no início do governo Lula, e a revisão dos despachos de Jair Bolsonaro que estavam levando à prescrição das punições.

“Com a volta da fiscalização e da cobrança das multas, acreditamos muito na possibilidade de reverter esses números.”

O órgão estão elaborando também um projeto para reforçar a fiscalização que será submetido ao Fundo Amazônia para obter financiamento. “É um projeto para criar uma estrutura melhor de fiscalização, com investimento em equipamentos e na parte operacional, fortalecimento de instrumentos de rastreabilidade e dos alertas de desmatamento”, diz o ex-deputado.