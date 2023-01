Ibaneis Rocha afirma que entregará celular à Polícia Federal para apuração

A defesa do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), informou que vai entregar o celular do político à Polícia Federal nesta segunda-feira, 23, para “irrestrita colaboração com as investigações”. Uma operação de busca e apreensão foi realizada na casa de Rocha na última sexta-feira, 20, com o objetivo de buscar provas para o inquérito instaurado sobre a conduta de autoridades de Brasília, que podem ter se omitido durante os atos de vandalismo na sede dos Três Poderes em 8 de janeiro. O ex-governador já deu depoimento, de maneira espontânea, à PF e vem afirmando que quer colaborar com as investigações. Rocha nega ter tido qualquer influência nos atos de vandalismo ocorrido em Brasília.

*Com informações da repórter Marília Sena