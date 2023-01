Ibaneis Rocha pede desculpas por invasão ao Congresso: ‘O que aconteceu é inaceitável’

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, gravou um vídeo na noite deste domingo, 8, em que pede desculpas pela invasão ao Congresso Nacional, ao edifício-sede do Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto. O governador se dirigiu ao presidente Lula, à presidente do STF Rosa Weber e aos presidentes do Senado e Congresso, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Segundo Ibaneis, ele tinha conhecimento das manifestações, mas não acredita que as coisas iriam ‘tomar as proporções que tomaram’. “Quero me dirigir primeiramente ao presidente Luis Inácio Lula da Silva para pedir desculpas na nossa cidade. À presidente do STF, ao meu querido amigo Arthur Lira, ao meu amigo Rodrigo Pacheco. Todos sabem da minha origem democrática, todos sabem do meu trabalho na Ordem dos Advogados, na defesa da democracia do nosso país e o que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável”, disse. “Vínhamos monitorando desde ontem, com o ministro Flávio Dino, todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram. São verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos. É isso que nós queremos, Brasília é um palco de manifestações pacíficas, onde as pessoas merecem e tem o direito de viver em liberdade. O que aconteceu foi inaceitável”, completou.

Em vídeo, governador do DF, @IbaneisOficial, se pronuncia e pede desculpas ao presidente @LulaOficial. Veja: pic.twitter.com/7u846NoGC1 — Lilian Tahan (@lilian_tahan) January 8, 2023