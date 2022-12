Ídolos do esporte prestam última homenagem a Pelé

Ídolos do esporte mundial prestaram a última homenagem a Pelé, que, nesta quinta-feira (29), faleceu aos 82 anos no Hospital Albert Einstein em decorrência de falência múltipla de órgãos.

O jamaicano Usain Bolt, o homem mais rápido da história do atletismo, publicou uma mensagem em suas redes sociais na qual afirma: “Uma lenda do esporte. Descanse em paz Rei Pelé”. Já o inglês Lewis Hamilton, que é heptacampeão de Fórmula 1, agradeceu Pelé por ter compartilhado seu “talento, genialidade e amor”, e afirmou que seu legado será sempre uma inspiração.

Velório de Pelé será realizado na Vila Belmiro.

Outra estrela do esporte a destacar o legado do Rei do Futebol foi o tenista espanhol Rafael Nadal. Nas redes sociais ele declarou: “Hoje vai embora um grande do esporte mundial. Um dia triste para o mundo do futebol, para o mundo do esporte. Seu legado sempre estará conosco”.



Entre os brasileiros não foi diferente, a atacante Marta, que foi eleita seis vezes como melhor jogadora do mundo pela Fifa, prestou sua homenagem a Pelé: “Meu rei, nosso rei. Muito obrigada! Você mostrou, ou melhor ensinou com arte e maestria, ao mundo o poder único e de escala global, de fomento, mobilização e engajamento do nosso tão amado esporte. Pelos seus pés, fomos e continuaremos sendo abençoados pela sua arte. Te amo rei. Descanse em Paz”.



O campeão olímpico Cesar Cielo também expressou sua gratidão: “Ao eterno rei do futebol: muito obrigado”.



Já Hortência Marcari, um dos expoentes do basquete brasileiro, destacou o fato de que o legado de Pelé perdurará pela eternidade: “Sabemos que um dia todos nós iremos, mas os nossos ídolos não. Eles são eternos e você Pelé estará sempre na nossa lembrança. Deus está te esperando”.