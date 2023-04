Idosa busca atendimento no Rio de Janeiro e deixa hospital com lesões na cabeça

Uma idosa de 70 anos foi buscar atendimento em um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro e deixou a unidade de saúde com um tampão no ouvido, corte na orelha, pontos e um hematoma na cabeça. A denúncia foi feita por parentes, que foram à delegacia do Leblon, fazer uma queixa neste sábado, 29. O atendimento aconteceu no CER Leblon, considerado uma das referências no atendimento. Segundo os parentes, a idosa veio ao hospital após ter uma convulsão. Entretanto, no momento da alta, parentes e amigos perceberam algo diferente: ela estava com um tampão no ouvido, cortes, pontos e um galo na cabeça. Indignados, os parentes saíram da unidade de saúde e foram até a delegacia do bairro. No hospital, os profissionais atribuíram as lesões à uma outra convulsão, mas a idosa contou à filha que os hematomas foram causados pela queda de uma maca de hospital. “Chegou lá para ser atendida por uma convulsão e saiu de lá com a orelha cortada e um galo na cabeça”, disse Cristiane, filha da vítima. A vítima esteve no Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito. A secretaria municipal de saúde já está investigando o caso. Esse foi mais um caso envolvendo a saúde do Rio de Janeiro. Uma passista informou que teve um braço amputado após ser internada em um hospital, enquanto uma criança teve o dedo mindinho amputado durante uma falha na hora da retirada de gazes e esparadrapo da mão da jovem.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga