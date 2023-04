Idosas sequestradas em Piatã são libertadas e prestam depoimento

Vítimas de um sequestro no bairro de Piatã na quinta-feira (6), as irmãs Aldenice Simões Fernandes, 73 anos, e Natividade Maria da Encarnação dos Anjos, 62, foram libertadas na manhã desta sexta-feira (7). As idosas estavam num táxi, já se aproximando de casa, na Rua Camuripeba, quando o veículo foi rendido pelos criminosos, que as colocaram em outro carro.

Após o resgate, as mulheres foram levadas por parentes até a Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), na Pituba, onde prestaram depoimento.

O caso foi registrado pelo motorista do táxi na 12ª Delegacia (Itapuã). De acordo com o registro, a vítima transportava as duas mulheres quando foi rendido por homens armados, que levaram o celular e a chave do carro dele.