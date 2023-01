Incêndio atinge escola estadual na Zona Norte de São Paulo

Um incêndio atingiu uma escola estadual no Bairro Casa Verde, na Zona Norte de São Paulo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta do 12h10 desta terça-feira, 17, e cerca de 40 minutos depois as chamas já haviam sido controladas. Sete viaturas trabalham no local para conter os rescaldos do fogo na edificação. O colégio foi identificado como Escola Estadual Padre Manoel da Nóbrega, também conhecida como Matão, localizada na Rua Reims, 92. Imagens compartilhadas por internautas nas redes sociais mostram uma coluna de fumaça, que também pode ser vista a distância por moradores da região. Pelos vídeos, é possível perceber que o fogo começou dentro de uma das salas do colégio técnico, causando a destruição de vidraças e da estrutura. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido e não há informações sobre o que teria causado o incêndio na edificação.

