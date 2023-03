Incêndio atinge o Barradão na véspera de Vitória x Ceará

Um incêndio de pequena proporção atingiu um bar localizado atrás da arquibancada da torcida Os Imbatíveis, no Barradão, estádio do Esporte Clube Vitória, em Salvador, na manhã desta terça-feira (7). Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o incidente.

Conforme a assessoria do clube, as chamas foram provocadas involuntariamente durante a queima de folhas secas por um funcionário. “Uma fagulha caiu dentro do bar e o fogo se alastrou”, diz em nota.

As chamas começaram volta das 10h, mas foram rapidamente controladas pela brigada do próprio clube, sem que houvesse a necessidade de acionamento do Corpo de Bombeiros.

Não há registro de vítimas.