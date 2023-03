Incêndio atinge prédio do Ministério da Defesa em Brasília

Um incêndio atingiu o prédio do Ministério da Defesa, em Brasília, neste sábado, 18. Os bombeiros foram acionados logo nas primeiras horas da manhã. O incêndio atingiu o prédio principal do comando da Marinha, que fica na Esplanada dos Ministérios. As chamas atingiram o 6º andar do prédio, que ficou tomado pela fumaça. O fogo fez com que os vidros das janelas da fachada estourassem. Oito viaturas e 30 agentes do Corpo de Bombeiros foram deslocados para o local. As chamas foram contidas em menos de uma hora. Em nota, o Ministério da Defesa informou que o prédio foi evacuado rapidamente e ninguém ficou ferido. Apenas armários e parte do imobiliário queimara. A pasta disse ainda que uma perícia está sendo feita no local para apurar o que causou o incêndio. O Ministério disse ainda que medidas administrativas podem ser tomadas se for necessário.

*Com informações da repórter Berenice Leite