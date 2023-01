Incêndio atinge terminal de carga do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro; veja vídeos

Um incêndio atingiu um terminal de carga do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, localizado na Ilha do Governador, Zona Norte da cidade, no começo da tarde desta quarta-feira, 18. A informação foi confirmada pelas autoridades da capital carioca. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. O Centro de Operações do Rio alertou os motoristas que trafegam pela região a tomarem cuidado com a grande fumaça que se espalha em decorrência do incêndio. Procurada pela Jovem Pan, a administração do aeroporto ainda não confirmou se houve feridos e como as chamas afetaram as atividades do Aeroporto. Nas redes sociais, imagens do incêndio viralizaram e mostram uma grande nuvem de fumaça saindo do terminal atingido pelo incêndio.

