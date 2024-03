Bate-papo com usuárias do CREAS (Foto: Marley Ribeiro)

Integrando a programação da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas no mês de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Cassiane Lima promoveu na terça-feira (12) um encontro especial voltado para as teixeirenses usuárias da unidade.

Durante a ocasião, aconteceu um bate-papo com as presentes para a discussão de temas como: reafirmação dos direitos das mulheres, saúde emocional e a importância da emancipação social desta população. Importante destacar que a roda de conversa se constituiu enquanto ferramenta de atendimento em grupo, oferecendo um ambiente de apoio, aprendizado e empoderamento. No final do evento, foram oferecidos um lanche especial e brindes.

O CREAS é uma unidade da Secretaria de Promoção Social e Cultura voltada ao apoio, acompanhamento e atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social, seja por violação de direitos ou risco pessoal. Com uma equipe multidisciplinar, o CREAS promove a superação e a minimização dos danos causados, reinserindo seus usuários na sociedade e fortalecendo vínculos.

O post Inclusão e empoderamento: CREAS promoveu evento para usuárias da unidade em celebração ao Mês da Mulher apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.