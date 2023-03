Secretaria de Infraestrutura prossegue com construção de praça em bairro de Teixeira de Freitas

(Foto: Reprodução)

A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas prossegue com a construção de praça no bairro Bonadiman.

A equipe responsável, no momento, atua na conclusão do parque e na construção dos bancos. Em sua totalidade, a praça terá ambientes como parque, jardim, chafariz e área de convivência.

(Fotos: Reprodução)

Mais um investimento para beneficiar a população local com um espaço voltado ao lazer da comunidade: praças como a Draus Coelho Rocha, no bairro São Lourenço; Valter Cezar, no Liberdade II; e a Praça das Palmeiras, situada no bairro Jardim Beira Rio, já foram entregues aos munícipes, com estrutura adequada e impulsionando as práticas culturais de todas as idades.

(Fotos: Reprodução)

