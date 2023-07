Índice de confiança no presidente alcança maior nível desde 2012, aponta Ipec

Neste início do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o nível de confiança em um presidente da República atingiu o maior patamar desde 2012. Os dados são do chamado Índice de Confiança Social (ICS), produzido desde 2009 pelo Instituto Ipec e divulgado nesta terça-feira, 18. Em uma escala de 0 a 100, Lula marcou 50 pontos, nove a mais do que os 41 pontos registrados por Jair Bolsonaro em 2022. Os eleitores do Nordeste, onde Lula obteve 66 pontos, são os que declararam maior confiança no atual presidente. O nível mais baixo de confiança no presidente foi registrado entre as classes A e B, com apenas 39 pontos. Quando considerado todo o governo federal, incluindo os ministros do governo Lula, o ICS calculado foi ainda maior e bateu 52 pontos, cinco a mais do que os 47 pontos da equipe de Bolsonaro em 2022. Mesmo com o aumento da confiança na presidência da República, o poder Executivo está entre as instituições com menor confiança no Brasil. As três mais confiáveis foram o Corpo de Bombeiros (87 pontos), Polícia Federal (70 pontos) e igrejas (70 pontos). Entre as menos confiáveis, estão os sindicatos (48 pontos), o Congresso Nacional (40 pontos) e os partidos políticos (34 pontos), segundo o levantamento.

Leia também

Líder do governo Lula diz que entrada de PP e Republicanos no Ministério está ‘consolidada’



Parada estratégica em Cabo Verde será a primeira visita de Lula à África no terceiro mandato