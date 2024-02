Indireta pra Dado? Zilu diz que só assessoria fala em nome de Wanessa

Indireta para quem, Zilu Godoi? A mãe de Wanessa Camargo publicou uma foto com a filha no Instagram para reclamar sobre posts de pessoas próximas à cantora, que está confinada no BBB 24. A empresária enfatizou que somente a assessoria da sister pode falar em nome dela.

“Oi, meus amores, como vocês estão? Tô passando aqui porque como mãe acho importante enfatizar que ninguém tem autorização pra falar em nome da Wanessa, a não ser a equipe dela, por intermédio da assessoria e dos canais oficiais no Instagram e Twitter”, declarou.

Por fim, ela falou sobre os comentários de pessoas próximas a Wanessa. “Então, fiquem de olho porque qualquer manifestação aqui fora de pessoas próximas a ela, não refletem necessariamente a opinião da Wanessa, que vai se manifestar sobre todos os assuntos que foram tratados no reality quando ela sair de lá”, completou.

Nas redes sociais, muitos usuários apontaram que a mensagem teve Dado Dolabella, namorado de Wanessa, como destinatário.

“Ela deixou de seguir o Dado e ele deixou de seguir ela”, disse um. “A mulher já está queimada lá e o Dado acaba piorando a situação dela”, declarou outro. “Dado é aquela ajuda que não precisa”, completou outra.

Zilu revela o que levou Wanessa ao BBB Mesmo com uma carreira consolidada na música, Wanessa Camargo aceitou o convite da Globo e entrou no BBB 24. Em entrevista a Joby Albuquerque, do TV Connect USA, Zilu Godoi explicou que a filha busca se ajustar financeiramente e, também, de maneira profissional.

“As pessoas pensam que a Wanessa, por ser filha de um cantor famoso e minha filha, que ela é bem resolvida financeiramente. Ela não é. É uma pessoa que está trabalhando, está lutando, tem dois filhos para criar, teve uma separação. Está em busca, financeiramente, de se ajustar”, declarou.

A influencer ainda explicou que a filha busca mostrar a verdadeira Wanessa. Em busca de, profissionalmente, se ajustar. E ela está ali para isso, para mostrar isso. As pessoas não entendem, acham que ela não precisa. Não é questão de precisar, é questão de jogar. Ela está ali para mostrar quem é a verdadeira Wanessa”, completou.

Por fim, Zilu avaliou a postura de Wanessa Camargo no jogo como “passiva”. “Eu falo: ‘Meu Deus do céu, eu quero entrar lá!”. Eu ia gritar, ia ficar doida lá dentro, ia xingar (risos). Não ia ficar quieta. E ela fica, é muito passiva”, finalizou.