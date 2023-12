Saiba o que rolou entre o elenco de A Fazenda 15 no Hora do Faro

Nesta sexta-feira (22/12) aconteceu a gravação do quadro A Fazenda – Última Chance, quadro que vai ar no próximo domingo (24/12), no Hora do Faro. O elenco quase completo, já que Jenny Miranda desfalcou o grupo como a coluna Fábia Oliveira antecipou com exclusividade, se reuniu para celebrar o sucesso do reality rural da Record TV.

Uma fonte contou para esta colunista em primeira mão que os participantes receberam uma orientação para pegarem leve nas alfinetadas e tentarem um clima amistoso, já que o programa será exibido na véspera do Natal. A produção pediu que todos tentassem manter a boa e velha política de boa vizinhança, para o público receber uma mensagem bacana e se divertir com os ex-peões.

Ainda segundo a fonte, o clima de romance estava no ar. Os casais dessa edição oficializaram a união com pedidos pra lá de românticos. Cezar Black pediu Kally Fonseca em namoro. Lucas Souza formalizou a relação com Jaquelline Grohalski e Yuri Meirelles perguntou se Nathalia Valente queria ter um compromisso sério com ele.

Porém, o ex de Jojo Todynho emocionou a todos ao dar um ramalhete para Dona Geni, mãe da Jaque, e pedir a “mão” dela. “Sim, desde que você cuide da minha filha”, confirmou a matriarca ao abençoar a união.

E não faltaram surpresas! Lily Nobre foi surpreendida por Dudu Nobre, que viajou até São Paulo para deixar a filha estarrecida. Tonzão Chagas foi outro que se espantou, pelo lado bom é claro, ao receber Os Hawaianos, enquanto cantava no palco de Rodrigo Faro.

Um dos momentos mais descontraídos foi quando os ex-Fazenda foram “premiados”. Tonzão, que não chegou na final, ganhou o troféu de meme. Márcia Fu, que abocanhou o terceiro lugar, ficou com o troféu de fofoqueira.

A Fazenda 15 Roça

Jaqueline Grohalski, Márcia Fu, Lucas Souza e Sander Mecca Reprodução

A Fazenda 15 Roça

A Fazenda 15 Roça RED

Reprodução

A Fazenda 15 RED

Márcia Fu em A Fazenda 15 Record/Reprodução

Alicia X e amigos de A Fazenda

Alicia X reúne ex-participantes de “A Fazenda” para churrasco

A Fazenda Lucas Souza e Jaquelline – ABRE

A Fazenda 15: Lucas Souza e Jaquelline protagonizam beijão em festa Reprodução/Redes Sociais

Rachel-Sheherazade-Cariucha-A-Fazenda-15

A Fazenda 15. Cariúcha discute e encara Sheherazade: “Cala boca, Vadia” Reprodução

Lucas-Souza-Cariúcha-A-Fazenda

Cariúcha parte para cima de Lucas Souza e o chama de “p*tinha barata” Reprodução/Instagram

Jaquelline Grohalski é a campeã de A Fazenda 15

Jaquelline Grohalski é a grande campeã de A Fazenda15! A ex-BBB, que saiu da casa mais vigiada do Brasil cancelada, refez a rota e abocanhou o prêmio de R$ 1,5 milhão e um carro elétrico avaliado em R$ 100 mil. Numa votação, que foi considerada recorde do programa, a moça conquistou 56,17% votos do público.

Natural de Rondônia, no Mato Grosso, a influenciadora é formada em biomedicina e chegou a exercer a profissão antes de entrar para o BBB 18. Ela foi a segunda eliminada da edição em um paredão com Mahmoud Baydoun e Gleici Damasceno, que foi a campeã.

Depois de sua saída da atração global, Jaque se lançou como cantora de funk, mas não conseguiu deslanchar. No Spotify, suas músicas mais populares são “Me apaixonei de novo” e “Dancinha do Tik Tok”.

Grohalski teve uma passagem pelo reality rural da Record TV bastante coerente. Uma das amigas de Rachel Sheherazade, que tinha a preferência dos telespectadores ao prêmio antes de ser expulsa, a morena foi ganhando a confiança dos fãs da atração, principalmente por seu romance ioiô com Lucas Souza.

Desde o início das enquetes sobre os finalistas, Jaquelline ganhou com folga. No UOL, por exemplo, a famosa alcançou 52,82% dos votos, aumentando sua vantagem em cima de André Gonçalves, que ficou em segundo.

Jaquelline Grohalski é mãe de Bela, que tem 10 anos. Nas redes sociais, a peoa de 29 anos reúne mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram.