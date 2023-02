Indivíduo é executado em Alcobaça

Jeferson Calixto dos Santos (29 anos), assassinado na madrugada desta quinta-feira (09) de fevereiro, no município de Alcobaça.

A vítima estava no interior de sua residência, quando os autores do assassinato adentram o local e abriram fogo.

Jeferson Calixto dos Santos foi morto com vários disparos, onde parte lhe atingiram a região da cabeça.

Populares notificaram as autoridades, sendo relatado que a vítima havia sofrido uma tentativa de homicídio alguns dias atrás.

A polícia civil autorizou a guia de levantamento cadavérico e o corpo foi removido do local e transferido para o IML de Teixeira de Freitas.

Um inquérito deverá ser instaurado, no entanto, as principais linhas de investigação estão ligadas a guerra pela disputa do narcotráfico.