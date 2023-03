Indíviduo é morto a tiros em em Itabela

Venâncio Costa Medina (22 anos), foi assassinado nas primeiras horas de domingo (05) de março, no bairro Pereirão na cidade de Itabela.

Uma sequência de disparos foi audível pelos moradores do bairro. Além da movimentação na fuga dos criminosos.

Os moradores notificaram as centrais da polícia, notificando sobre o crime.

Guarnições foram destinadas para a localidade, onde o isolaram o cenário do homicídio.

Um levantamento foi autorizado pela polícia civil, além da remoção do corpo para o IML.

Testemunhas prestaram depoimentos, no entanto, em crimes similares imperam a lei do silêncio. Um inquérito deverá apurara a autoria e motivação do assassinato.