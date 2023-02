Indivíduo com tornozeleira sofre tentativa de homicídio, em assentamento de Itamaraju

Uma tentativa de homicídio foi registrada no período noturno desta quarta-feira (15) de fevereiro, na região do assentamento agrário Bela Vista, área rural do município de Itamaraju.

A vítima foi Evangelista Vieira (52 anos), que foi surpreendido por um indivíduo em poder de uma arma branca (faca), que lhe desferiu alguns golpes.

Mesmo ferido a vítima solicitou ajuda a populares, que lhe socorreram para a unidade hospitalar de Itamaraju.

As autoridades foram notificadas sobre o crime.

No Hospital Municipal de Itamaraju (HMI), o homem foi submetido exames clínicos para verificar a necessidade de procedimentos cirúrgicos.

Evangelista cumpria prisão no semiaberto, onde era monitorado por uma tornozeleira eletrônica, onde é acusado de ter assassinado uma pessoa.