Bianca Andrade ganha declaração do namorado: “Minha pessoa favorita”

Reprodução/ Instagram

1 de 1 Na imagem colorida, homem e mulher olham para a câmera. Ela usa chapéu, enquanto os dois usam óculos – Metrópoles – Foto: Reprodução/ InstagramLuca Daffrè, novo namorado da empresária Bianca Andrade, se declarou para a morena com fotos apaixonadas no Instagram, nesta quinta-feira (11/4). O italiano de 29 anos está no Brasil, hospedado na casa da ex-BBB.

“Minha pessoa favorita”, escreveu Luca na legenda do carrossel de imagens. Na primeira, os dois aparecem abraçados na piscina.

Bianca anunciou o namoro com o italiano em março deste ano. “Tão louco sentir esse frio na barriga de adolescente depois de tanto tempo. Uma parte de mim ainda tem medo de se entregar e a outra tem certeza que ele veio do jeitinho que eu sempre desejei”, escreveu Bianca na ocasião.

Luca é modelo fitness e nasceu em Trento, na Itália. O rapaz participou da 16º temporada do programa L’isola dei famosi (A ilha dos famosos).

