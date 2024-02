Influenciadora aproveita vídeo viral para vender consultoria de moda

Dafne souza quer melhorar a qualidade de seus conteúdos e abrir perfis em novas redes sociais

Objetivo da empreendedora é mostrar como as mesmas roupas podem ser utilizadas em diversas situações, ocasiões e estilos Divulgação/Dafne Souza

Gabriel Benevides 13.fev.2024 (terça-feira) – 6h05



Dafne Souza diz que seu destino na internet mudou depois de um vídeo viral. A gravação publicada no Instagram em novembro de 2023 ensinava a transformar um conjunto de roupas básicas em um look mais elegante. A postagem atingiu 3,1 milhões de visualizações e garantiu mais de 40.000 seguidores na rede social.

A influenciadora conta que começou a alimentar cada vez mais o seu perfil depois do post ter se popularizado. Ela falou que buscou entender qual foi o fator que tornou o vídeo diferenciado para utilizar nas futuras produções.

“Tenho que colocar no caderno as novas ideias que saem de minha cabeça para comparar com aquele vídeo viral para juntar os 2 e fazer um conteúdo não repetitivo, mas sim parecido”, declarou em entrevista ao Poder Empreendedor.

Seus perfis trazem dicas parecidas. No geral, o objetivo da empreendedora é mostrar como as mesmas roupas podem ser utilizadas em diversas situações, ocasiões e estilos.

Dafne busca promover suas consultorias com suas contas na internet. São 3 serviços centrais:

consultoria básica – custa R$ 150; consultoria completa – de R$ 400 a R$ 500; coloração pessoal – R$ 300. Um dos objetivos, nas palavras da profissional, é “ajudar o cliente a montar looks com aquilo que ele já tem ou com peças no gosto dele”.

As peças que usa nos vídeos vem de parcerias da blogueira com marcas locais de sua cidade, Maceió (AL). Os contratos começam com um esquema de permuta, as empresas fornecem as roupas de forma gratuita por 1 mês. Se gostarem do serviço, o acordo é renovado e Dafne passa a receber uma remuneração mensal.

Como o foco central de suas contas é vender os seus serviços, Dafne conta que não está em busca de fechar novas colaborações com marcas: “Não estou querendo mais fechar parcerias. Quero mais é focar no meu trabalho porque estão vindo muitas pessoas atrás da minha consultoria”.

Além desses serviços, Dafne também vende um e-book que lista 10 passos para otimizar o uso de roupas em diversos estilos. O valor do produto é R$ 15, à vista.

A empresária fez cursos gratuitos on-line para aprender sobre moda. Ela disse que pesquisa no Google e procurava aquelas páginas com mais recomendações de usuários.

As aulas sobre colorimetria (processo que visa a selecionar quais as melhores cores para um tom de pele específico) foram realizadas no site Diva Colors. Custa R$ 147 à vista ou 12 parcelas de R$ 14,67.

“Tive que pagar. Mas no meu negócio, se for um curso bom gratuito, tô dentro!”, declarou Dafne com entusiasmo. Ela também recomenda tutoriais do YouTube como uma boa forma de obter novos conhecimentos.

Para 2024, um dos objetivos dela é fazer cursos que ensinam a administrar dinheiro. O Poder Empreendedor preparou uma reportagem que lista aulas gratuitas para empreendedores de 1ª viagem.

“É um projeto futuro para minha vida. Eu sei que muita coisa vai acontecer e eu preciso urgentemente de um curso de financeiro.“

No final do ano, ela quer dar aulas sobre moda e ensinar outras pessoas a serem consultores.

JORNADA NA INTERNET Dafne Souza começou a postar conteúdos no Instagram em 2022, mas com nichos diferentes da moda. Já falou sobre emagrecimento, relacionamento e cotidiano. Ela diz que sua pretensão inicial era ser uma blogueira de dia-a-dia.

Segundo a influenciadora, sua jornada com a área atual vem desde quando ela era criança. Disse que sempre gostou de formar conjuntos diferentes combinando as peças. Ela tentou abrir uma loja pouco antes de entrar nas redes, mas contou que gostava mesmo era de experimentar os itens que precisava vender.

“Queria ficar para mim. Via qualquer peça de roupa e queria transformar”, contou.

Atualmente, Dafne usa um celular da LG e uma ring light (equipamento circular que dispersa a luz de forma mais uniforme) para gravar seus vídeos. Ela diz que seu telefone tem um processamento mais lento e uma memória curta, o que limita seu trabalho um pouco.

Em janeiro, ela comprou um iPhone 13 que deve chegar em seu endereço no começo de fevereiro. Esse modelo tem uma qualidade de câmera e de processamento melhor. A blogueira espera melhorar a imagem de seus vídeos e conseguir levar o trabalho para outras plataformas, como o TikTok.

Apesar de seus equipamentos não serem considerados os melhores, Dafne relata que não poderia ter começado seus trabalhos sem eles e incentivou aspirantes a influenciadores a iniciar seus negócios com as máquinas que tem à sua disposição.

“A gente gosta muito de se limitar por não ter aquilo que outras pessoas mostram nas redes sociais. Mas eu vi que tem como acontecer, porque finalizei o meu vídeo que viralizou sem uma qualidade boa.”

O aplicativo que usa para editar os vídeos é a versão gratuita do Capcut. A ferramenta ficou popular entre os influenciadores que postam vídeos curtos nas redes. Está disponível para Android e iOs.

Para aumentar o engajamento de seu perfil, Dafne busca postar ao menos 1 vídeo por dia. Ela também mantém uma comunicação constante com seus seguidores por meio dos stories, onde faz quadros interativos e tira-dúvidas de moda.

Seu marido atualmente faz um curso gratuito de tráfego pago (técnica de marketing para impulsionar seu site ou perfil em buscas na internet). O objetivo é expandir a rede de Dafne nas contas.

RAIO-X seguidores – 53.300; publicações – 84; regime tributário – MEI (Microempreendedor Individual); site das consultorias; site do e-book; Instagram; YouTube.