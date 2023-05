Ingressos para Vitória x Atlético-GO estão à venda

Os ingressos para o jogo do Vitória contra o Atlético-GO, válido pela 6ª rodada da Série B do Brasileiro, já estão à venda, através da internet, no site da Futebol Card, bem como o check-in para sócios na página do Sou Mais Vitória. A bola rola no domingo (14), às 18h, no Barradão.

A venda física será iniciada a partir de sexta-feira (12), em quatro lojas. As bilheterias do Barradão estarão abertas apenas no dia do jogo, a partir das 10h.

Único time com 100% de aproveitamento na competição, o Vitória venceu as cinco primeiras partidas, contra Ponte Preta, ABC, Londrina, Botafogo-SP e Ceará.

PONTOS DE VENDA

Sites Futebol Card (ingresso avulso) e Sou Mais Vitória (check-in para sócio)

Já à disposição, 24h

Shopping Capemi

Sexta-feira (12): das 12h às 18h

Sábado (13): das 10h às 16h

Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Paralela

Sexta-feira (12): das 12h às 21h

Sábado (13): das 10h às 21h

Bilheterias do Barradão

Sexta-feira (28): a partir das 13h

PREÇOS

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40

Cadeira

Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60

Sócio Sou Vermelho e Preto

Arquibancada: R$ 32 | Cadeira: R$ 48