Inmet emite alerta para fortes chuvas no Sul do Brasil; saiba mais

Os Estados da região Sul do Brasil entraram em alerta para a possibilidade de fortes chuvas nos próximos dias. Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul devem ser afetados pelo aprofundamento de uma área de baixa pressão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em alguns pontos, estão previstas fortes rajadas de vento e queda de granizo. Uma frente fria começou a avançar na madrugada e na manhã desta quarta-feira, 4, passando pelo Rio Grande do Sul rapidamente e chegando em Santa Catarina na quinta-feira, 5, com as chuvas concentradas no leste do Estado e no Paraná, em volumes pequenos. Não há previsão de chuva para o Rio Grande do Sul. Porém, a partir de sexta-feira, a instabilidade volta a ganhar força, com chuvas de até 100 mm podendo acontecer no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No domingo, 8, as chuvas mais volumosas devem acontecer entre o Nordeste de Santa Catarina e o centro-leste do Paraná.

O Inmet emitiu alguns alertas na manhã desta quarta para a região que será afetada pelas chuvas. Um deles foi para a área Sul de São Paulo, envolvendo mais de 100 cidades da região. A previsão é de chuva variando de 30 a 60 mm/h e 50 a 100 mm/dia, com ventos intensos e queda de granizo, além de possíveis danos a plantações, quedas de árvores e alagamentos. Outro alerta abrange quase todo o Estado do Paraná e a região norte de Santa Catarina, atingindo cidades como Joinville. A região tem o mesmo grau de alerta que São Paulo, com as mesmas previsões de chuva e danos colaterais. Outro alerta emitido abrange cidades do sul catarinense e do norte gaúcho, com previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos, variando de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Por outro lado, segundo o Inmet, existe baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações queda de árvores e de alagamentos.