É quase impossível que alguém supere os gols de Roberto no Brasileirão

Ninguém na história do nosso futebol fez mais gols do que Roberto Dinamite no Campeonato Brasileiro. São 190 gols, em 328 partidas. Fred é o segundo, com 158 gols, depois vem Romário (154) e Edmundo (153).

Dos jogadores em atividade, Diego Souza é o que chega mais perto de Dinamite, com 130 gols. É quase impossível que alguém um dia consiga bater o seu recorde.

Autor de 708 gols em 1.110 jogos pelo Vasco, Dinamite é o maior ídolo da história do clube. Teve uma rápida passagem pelo Barcelona, mas voltou para o Vasco para continuar a sua trajetória como goleador.

Quando parou de jogar, virou presidente do Vasco e conquistou a Série B de 2009 e a Copa do Brasil de 2011.

Os gols de DinamiteCampeonato Brasileiro: 190 gols em 328 partidasCampeonato Carioca: 1978 (18 gols), 1981 (31 gols) e 1985 (12 gols)Contra o Fluminense: 36 golsContra o Flamengo: 27 golsContra o Botafogo: 26 golsTítulos no VascoCampeonato Brasileiro: 1974Campeonato Carioca: 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992Títulos na SeleçãoTaça do Atlântico: 1976Copa Roca: 1976Copa Rio Branco: 1976Taça Oswaldo Cruz: 1976Torneio Bicentenário dos EUA: 1976Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

