Obra no bairro Jardim Caraípe avança; veja fotos

Obra de drenagem e pavimentação do bairro Jardim Caraípe (Foto: Wesley Morau)

A Secretaria de Projetos Estratégicos da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas avança com a obra de drenagem e pavimentação do bairro Jardim Caraípe.

Na rua Governador Antônio Mangabeira, por exemplo, foi feito o serviço de topografia, que consiste no estudo do terreno que identifica os pontos de relevo notáveis e os acidentes geográficos do local. Agora, a equipe responsável realiza a terraplanagem, preparando o solo para futura pavimentação com bloquetes intertravados.

Obra de drenagem e pavimentação do bairro Jardim Caraípe (Fotos: Wesley Morau)

A obra é executada a partir de duas frentes de atuação (uma de pavimentação e uma de drenagem, simultaneamente) para garantir mais fluidez e agilidade do serviço.

