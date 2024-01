INSS pretende reduzir tempo de espera na fila para 30 dias até final do ano

O tempo de espera na fila do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está em média de 49 dias, segundo o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. Embora esse prazo esteja um pouco acima do limite legal de 45 dias, a meta é reduzi-lo para 30 dias até o final de 2024. Lupi destacou que, quando o governo assumiu, o tempo de espera era de 97 dias, mas agora está próximo dos 45 dias.

Apesar de reconhecer que a fila de espera nunca será eliminada completamente, devido ao grande número de pedidos mensais (entre 900 mil e 1 milhão), o objetivo é minimizar ao máximo o tempo de resposta. O ministro ressaltou que a prioridade é humanizar o atendimento na Previdência Social, enfatizando a importância da presença física nas agências. Segundo ele, as pessoas veem a Previdência como um apoio e é necessário que o atendimento seja humanizado.

Além disso, Lupi afirmou que o desafio do INSS é se tornar o órgão mais eficiente de toda a Esplanada, uma vez que atende a uma grande quantidade de segurados, cerca de 39,3 milhões, com uma média salarial de R$ 1,7 mil. Para alcançar esse objetivo, o ministro pretende convocar mais aprovados no último concurso público. Ele lembrou que o INSS já teve 40 mil funcionários no passado, mas atualmente conta com apenas 18,5 mil servidores.

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, também reforçou a importância da convocação de mais aprovados para reduzir a fila de espera. Ele ressaltou que a exclusão previdenciária por falta de atendimento é uma questão social que precisa ser combatida. Stefanutto afirmou que irá lutar para que o governo atenda a essa solicitação.