Integrantes de grupo especializado em roubos de cargas são presos na Bahia

Nove pessoas foram alvos de mandado de prisão preventiva, nesta quarta-feira (22), durante operação da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras). A ação aconteceu no município de Barreiras, no extremo-oeste da Bahia.

Cinco ordens de prisão foram cumpridas no Conjunto Penal da cidade, onde parte da quadrilha estava presa há cerca de 10 dias. Outros quatro mandados foram efetivados nas casas dos criminosos, situadas no Centro da cidade.

O titular da Coorpin, delegado Rivaldo Luz, explicou que o grupo foi alcançado, há alguns dias, durante uma ação conjunta com a Rondesp Leste e monitoramento da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação. Quatro integrantes da quadrilha já estavam em liberdade, mas foram recapturados, os outros cinco permaneciam presos.

Eles foram acusados por associação criminosa, assalto a mão armada e receptação de produtos roubados. O grupo, com atuação na Bahia e no estado de Goiás, também já respondia a inquéritos por homicídio, tráfico de drogas e receptação.