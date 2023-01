Interventor do DF mobiliza segurança para atos previstos para esta quarta: ‘Fatos lamentáveis não vão se repetir’

Com novas manifestações previstas para esta quarta-feira, 11, o interventor de Segurança Pública no Distrito Federal, Ricardo Cappelli, afirmou que se reuniu com todo o comando das forças de segurança para instaurar medidas que evitem um novo incidente de depredação de prédios públicos. Ele garantiu que a população e servidores públicos que trabalham na Esplanada dos Ministérios podem manter a tranquilidade e que todo o efetivo da segurança pública está mobilizado em aleta máximo para atuar, caso necessário. “Não há hipótese alguma de se repetir na capital federal os fatos inaceitáveis que aconteceram no último dia 8“, pontuou. Cappelli ponderou que no domingo, 8, houve falta de comando e de liderança, com a ausência do agora ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, mas declarou plena confiança nos agentes de segurança. Ele ainda disse que houve uma tentativa de criar um ambiente de crise no Brasil, por parte de um grupo insatisfeito com o resultado das eleições de 2022, mas que esse não é o caso. “A lei será cumprida. Nossa democracia é plena. O direito de livre de manifestação será respeitado dentro daquilo que prevê a Constituição. Isso não se confunde com terrorismo, ataque às instituições democráticas, atentado ao patrimônio publico e à democracia. A lei será cumprida e [os manifestantes] serão tratados com o rigor da Lei”, complementou. Para os atos previstos para esta quarta-feira, 10, as forças de segurança irão fechar o acesso à Esplanada dos Ministérios, impedindo a circulação dos veículos, com bloqueio a partir da Avenida Sarney e uma barreira de revista. Ricardo Cappelli também agradeceu a colaboração das lideranças das forças de segurança. “Nada semelhante àqueles fatos lamentáveis vai se repetir. Temos total apoio do efetivo das corporações, que têm compromisso com a República e com o Estado Democrático de Direito”, reforçou. Ele informou que cerca de 1.200 prisões foram efetuadas após a manifestação do último dia 8 e que os detidos passarão por audiência de custódia. O interventor afirmou que eles provavelmente continuarão presos. Sobre as pessoas que foram liberadas, a equipe declarou que se tratavam de indivíduos com crianças, grávidas, doentes e idosos. Contudo, todos foram identificados pelas forças de segurança e, caso sejam vistos em outro ‘procedimento criminal’, serão detidos.

