Irmão da deputada Sâmia Bomfim e mais dois médicos são mortos a tiros em quiosque no Rio

Quatro médicos de São Paulo que participariam de um congresso no Rio de Janeiro nesta semana foram baleados na madrugada desta quinta-feira, 5, em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense. Eles estavam conversando e consumindo no local quando foram surpreendidos por homens fortemente armados, vestidos de preto, que pararam o carro em frente ao estabelecimento e efetuaram os disparos. Três morreram: Marcos Andrade Corsato, de 62 anos, Perseu Ribeiro Almeida, 33, e Diego Ralf Bomfim, 35. Este último é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP). Daniel Sonnewend Proença, 32, levou três tiros, mas sobreviveu e está no Hospital Municipal Lourenço Jorge. Ele deve ser transferido para uma unidade particular. Como nenhum pertence foi levado, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de execução. O motivo, porém, ainda será investigado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga