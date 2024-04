Israel ataca leste do Líbano após Hezbollah derrubar drone

Saiba mais sobre o caso

Em fevereiro deste ano, a mesma região foi atacada pela primeira vez e resultou na morte de duas pessoas que eram membros da organização política paramilitar fundamentalista islâmica. Na ocasião, um dos ataques tinha o objetivo de acertar o depósito de Hezbollah e um edifício que abrigava a instituição civil pertencente a um grupo islâmico pró-iraniano que estava na região da cidade de Baalbeck.

Na fronteira do sul do Líbano, o Hezbollah está negociando fogo contra Israel desde outubro de 2023. Este foi o mês em que o grupo palestino Hamas lançou um ataque a Israel, que resultou na guerra na Faixa de Gaza, intensificando as tensões regionais. Os bombardeios advindos de Israel mataram 270 combatentes de Hezbollah e 50 civis. Já no sul do Líbano, 90 mil pessoas foram deslocadas, sendo que mais de 96 mil israelitas foram dispersados da zona norte da fronteira do país.

Já os Estados Unidos e outros países tentaram encontrar uma solução diplomática para os tiros entre Hezbollah e Israel, todavia, Hezbollah disse que não interromperia o fogo caso um cessar-fogo fosse executado em Gaza.

Segundo fontes, o último ataque israelense ao Líbano teve o foco um campo de treinamento que pertencia ao Hezbollah, na aldeia de Janta, perto da fronteira com Síria, já na cidade de Safri, perto de Baalbeck. Não foram registrados casos de vítima.

Ainda neste domingo (7), segundo informou o Ministério da Saúde de Gaza, 38 palestinos morreram nas últimas 24 horas devido os ataques de Israel. O total de número de mortos chegou a marca de 33.175 desde o começo da guerra entre Israel e Hamas, que completa seis meses hoje. Ainda segundo o Ministério, dois terços das vítimas são crianças e mulheres.