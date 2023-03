Itabuna x Bahia: veja onde assistir, escalações, e arbitragem

Itabuna e Bahia abrirão as semifinais do Campeonato Baiano. Neste sábado (11), as equipes se enfrentam em busca de um lugar na decisão do estadual em 2023. Como fez melhor campanha na primeira fase, o tricolor tem a vantagem de jogar a segunda partida em casa. Já o Dragão quer aproveitar o mando de campo para construir vantagem no estádio Ribeirão, em Camacan. O técnico Renato Paiva tem uma baixa importante para montar o time. O volante Yago chegou ao clube após o fim das inscrições no Baianão e não pode disputar o torneio. Confira informações sobre a partida.

Transmissão:

Itabuna x Bahia terá transmissão ao vivo pela TVE, na TV aberta, e na TV Bahêa, no Youtube. A partida começa às 19h.

Prováveis escalações:

Itabuna: Thiago Passos, Luiz Felipe, Jan Pieter, Lucimário e Elivelton; Hebert, Matheus Chaves e Alex Sandre; João Neto, Cesinha e Hítalo. . Técnico: Sérgio Araújo.

Bahia: Marcos Felipe, André (Cicinho), Marcos Victor, Gabriel Xavier e Matheus Bahia; Rezende, Acevedo e Cauly; Jacaré, Ricardo Goulart (Everaldo) e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Diego Pombo Lopez. Ele será auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira