Itamarajuense denuncia violações sofridas em ônibus interestadual

Neste final de semana, uma itamarajuense vivenciou momentos aterrorizantes durante uma viagem intermunicipal num ônibus que realizava o itinerante Bom Despacho à Eunápolis.

A mulher registrou um vídeo e compartilhou nas redes sociais, num formato de clamor, desabafo e repudio, devido a atitude do condutor do transporte, que teria negligência a violência e abusos sofridas pela passageira.

A mulher narrou que ocupava um dos assentos do ônibus e devido ao horário, somado a um medicamento utilizado para evitar enjoos, acabou lhe esvaindo as forças. Mas acordou em desespero, quando um indivíduo tentativo lhe abusar sexualmente.

Diante da situação, mas com apoio de alguns passageiros a mulher, denunciou as violações sofridas. No entanto, o condutor optou em seguir viagem.

Acompanhe o vídeo: